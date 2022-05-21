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Oğlu Ali'ye kavuşmak için gün sayan Hande Soral'dan yeni kareler

21.05.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezon 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Ümit' karakterine hayat veren Hande Soral, şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerin başında yer alan oyuncu, son olarak beyazlar içindeki pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Oğlu Ali'ye kavuşmak için gün sayan Hande Soral'dan yeni kareler

Kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci ile 2017 yılında nikah masasına oturan Hande Soral'ın mutlu birlikteliği devam ediyor. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Hande Soral ile İsmail Demirci'den geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti.

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Eşi ile objektif karşısına geçen Soral, elindeki ultrason görüntüsüyle hamile olduğunu duyurmuştu. Aynı pozu kendi Instagram hesabından da yayınlayan İsmail Demirci'nin 'dad' (baba) yazılı şapkası dikkatlerden kaçmamıştı.
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Ardından aileleri ve yakın arkadaşlarıyla bir parti düzenleyen çift, bebeklerinin cinsiyetini açıklamıştı. Bu anları Instagram hesabından yayınlayan Hande Soral, oğlu olacağını ve Ali ismini vereceklerini, "Ali Demirci geliyor" notuyla duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Soral
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