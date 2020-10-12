Oğlu canının derdinde, Tayland kralı babası haremiyle otelde!

Chakriwat Vivacharawongse, 68 yaşındaki Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un yedi çocuğundan dördüncüsü. Ancak Vivacharawongse, annesi ve üç erkek kardeşi 1996'da sürgün edildi.
Vivacharawongse, beyin ve omurilik dahil olmak üzere tüm sinir sistemi boyunca tümörlerin büyüdüğü nadir bir genetik durum olan nörofibromatozdan muzdarip.
37 yaşındaki Chakriwat Vivacharawongse, üç erkek kardeşiyle birlikte ülkesinden sürüldü. O dönemde veliaht prens olan Maha Vajiralongkorn, annesi Sujarinee Vivacharawongse'u 1996 yılında zina yapmakla suçladı.
Kraliyet unvanlarından çıkarılan Sujarinee Vivacharawongse ve üç oğlu, sonra aile Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşti.
Vajiralongkorn ise o zamandan beri iki kez yeniden evlendi, cariyelerden oluşan bir harem kurdu ve koronavirüs salgınında ülkesini bırakıp Alpler'de lüks bir otrele kapanarak pek çok skandala imza attı.
Koronavirüs salgınında 20 cariyesiyle İsviçre'de bir otele kapandığı yönündeki haberlerle dünyanın gündeminden düşmeyen Tayland Kralı Maha Vajiralongkon, geçen ay da hapse attırdığı baş metresini affettiği haberiyle gündeme gelmişti.
Resmi unvanı baş metres olan 34 yaşındaki Sineenat Wongvajirapakdi'nin Kral'a sadakatsizlik yaptığı resmi açıklamayla duyurulmuş, tüm unvanları geri alınmıştı.
Söz konusu ihanetin Wongvajirapakdi'ye bir diğer bedeli, tüm askeri rütbelerini de yitirmesi oldu. Açıklamada dikkat çeken en önemli cümle, hırslı olan resmi metresin kendisini Kraliçe gibi konumlandırmaya çalıştığıydı.
Şimdi ise, Kral Maha'nın eski resmi metresini affederek hapisten çıkardı ve Almanya'daki haremine davet etti.
Tayland Kralı, Maha, 2018 yazında eski yakın koruması olan 34 yaşındaki Wongvajirapakdi'yi 'resmi metresi' olarak ilan etmişti. Kraliyet Sarayı, ikilinin yanı sıra Sineenat'ın 60'tan fazla fotoğrafını yayınlamıştı. 46 sayfalık biyografinin de yer aldığı bölüm, dakikalar içinde çökmüştü.
Kral Maha ve Sineenat Wongvajirapakdi hem resmi kıyafetleriyle hem de günlük halleriyle söz konusu fotoğraflarda yer almıştı. 34 yaşındaki Sineenatra, fotoğraflardan birinde askeri üniforması içerisinde kaskını takarken görünmüştü.
Tayland Kraliyet Sarayı tarafından resmi web sitesinde yayınlanan bu fotoğraflar, bir süre sonra erişime kapatılmıştı.
Sineenat Wongvajirapakdi, Kral Maha'nın 67'nci doğum gününe denk gelen seremoniyle 1921'den beri ilk kez 'resmi metres' unvanı alan kadın olmuştu.Wongvajirapakdi daha önce bir askeri hastanede hemşire olarak görev yapıyordu.
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un 'resmi metres' ilanından sonra konuşan kralın annesi Kraliçe Sirikit, "Oğlum biraz zamparadır" demişti.
Kral Rama X adıyla bilinen Vajiralongkorn, 1 Mayıs'ta uzun süredir sevgilisi olan ve orduda general rütbesinde olan Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya ile evlenmişti.
Dünya eşine az rastlanır düğünü konuşurken, özellikle gelinin Kral'ın ayaklarına kapandığı fotoğraf gündem olmuştu.
Bangkok'taki Dusit Sarayı'nda Kraliçe Suthida adını alan eski general, Kral'ın dördüncü eşiydi.
Kral ve Kraliçe yan yana tahtta otururken, Sineenat Wongvajirapakdi resmen baş metres ilan edilmişti.
Kraliyet sarayındaki ilginç tören, Kral Rama X'in 67'inci doğum gününde gerçekleşmişti.
Tayland Kralı'nın ilk evliliği kuzeni Prenses Soamsawali Kitiyakara ile 1977 yılındaydı.
Bir çocukları olan çift daha sonra boşandı ancak evlilik sürerken Maha Vajiralongkorn ileride ikinci karısı olacak Yuvadhida Polpraserth'tan beş çocuk yaptı.
1994 yılında resmen evlendiler, iki yıl sonra boşandılar.
2001 senesine gelindiğinde ise Maha Vajiralongkorn üçüncü kez evlendi, 13 yıl süren evlilikte bir çocuk sahibi daha oldu. Dördüncü evliliği ise Mayıs 2019'da Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya'laydı.
Tayland'da Rama X'den önceki dört kral tek eşliydi. Hatta Kral Rama VIII hiç evlenmedi.
Kral Bhumibol Adulyadej ile Kraliçe Srikit'in tek oğlu olan Tayland Kralı, üç yıl önceki Almanya ziyaretiyle dünya çapında tanınmıştı.
Maha Vajiralongkorn, düşük bel kot pantolonu, dövmeleri ve atletiyle haftalarca konuşulmuştu.