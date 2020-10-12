Oğlu canının derdinde, Tayland kralı babası haremiyle otelde!

Chakriwat Vivacharawongse, 68 yaşındaki Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un yedi çocuğundan dördüncüsü. Ancak Vivacharawongse, annesi ve üç erkek kardeşi 1996'da sürgün edildi.

Vivacharawongse, beyin ve omurilik dahil olmak üzere tüm sinir sistemi boyunca tümörlerin büyüdüğü nadir bir genetik durum olan nörofibromatozdan muzdarip.

37 yaşındaki Chakriwat Vivacharawongse, üç erkek kardeşiyle birlikte ülkesinden sürüldü. O dönemde veliaht prens olan Maha Vajiralongkorn, annesi Sujarinee Vivacharawongse'u 1996 yılında zina yapmakla suçladı.

Kraliyet unvanlarından çıkarılan Sujarinee Vivacharawongse ve üç oğlu, sonra aile Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşti.

Vajiralongkorn ise o zamandan beri iki kez yeniden evlendi, cariyelerden oluşan bir harem kurdu ve koronavirüs salgınında ülkesini bırakıp Alpler'de lüks bir otrele kapanarak pek çok skandala imza attı.

Koronavirüs salgınında 20 cariyesiyle İsviçre'de bir otele kapandığı yönündeki haberlerle dünyanın gündeminden düşmeyen Tayland Kralı Maha Vajiralongkon, geçen ay da hapse attırdığı baş metresini affettiği haberiyle gündeme gelmişti.