MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oğlu "Hep bir yerlerin konuşuluyor" diye kızıyordu! Songül Karlı derin dekoltesiyle paylaştı

Oğlu "Hep bir yerlerin konuşuluyor" diye kızıyordu! Songül Karlı derin dekoltesiyle paylaştı

23.06.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göğüslerini 3 kere küçülttüğünü söyleyen Songül Karlı estetikli haliyle sık sık gündeme geliyordu! Oğlunun "Hep bir yerlerin konuşuluyor" diye kızdığı Songül Karlı'dan iddialı bir paylaşım geldi.

Oğlu "Hep bir yerlerin konuşuluyor" diye kızıyordu! Songül Karlı derin dekoltesiyle paylaştı

Son dönemde estetikli haliyle gündeme gelen Songül Karlı iddialı paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Oğlu Efe'nin "Anne YouTube giriyorum Allah aşkına yapma hep bir yerlerin konuşuluyor'" diyerek sitem ettiği Songül Karlı'nın dekolteli pozuna beğeni yağdı.

Songül Karlı'nın pozlarını gören hayranlarının bir kısmı "Yakıyorsun", "Muhteşemsin" yorumları yaptı.

1

"GÖĞÜSLERİMİ 4. KEZ KÜÇÜLTTÜRECEĞİM"

Karlı daha önce yaptığı açıklamada "3 kere göğüslerimi küçülttüm. Daha büyüktü. Hatta yine küçültmek istiyorum. Ben televizyon programı çekince elbise getiriyorlardı altı oluyor üstten fermuar çekilmiyordu. Asistan arkadaşlar dediler ki 'Allah aşkına bi git küçült.' 3 kez yaptırdım. Şimdi normal istediğim bir elbiseyi giyebiliyorum" demişti.

yıtıtıt

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki ünlü oyuncunun öpüşme fotoğrafı sızdıİki ünlü oyuncunun öpüşme fotoğrafı sızdı
Müjdat Gezen'den korkutan haber!Müjdat Gezen'den korkutan haber!
"Büyü yaptılar, kasayı boşalttı" dedi! İbo'nun oğlundan zehir zemberek sözler"Büyü yaptılar, kasayı boşalttı" dedi! İbo'nun oğlundan zehir zemberek sözler
Anahtar Kelimeler:
Songül Karlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzine indirim geldi! İstanbul'da litre fiyatı...

Benzine indirim geldi! İstanbul'da litre fiyatı...

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! Tamamında düştü

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! Tamamında düştü

Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Şoke eden ifadeler: Kızına...

Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Şoke eden ifadeler: Kızına...

Altın ve dolar için kritik gün bugün!

Altın ve dolar için kritik gün bugün!

Bayram ikramiyesi ve zamlı emekli maaşında geri sayım başladı…

Bayram ikramiyesi ve zamlı emekli maaşında geri sayım başladı…

GSS borcu olanlar dikkat! 10 bin liraya kadar...

GSS borcu olanlar dikkat! 10 bin liraya kadar...

İlginizi Çekebilir

Rus model ölümünü aslında günler öncesinden tahmin etmiş!

Rus model ölümünü aslında günler öncesinden tahmin etmiş!

Yetişkin film yıldızı erkeklere seslendi! Sevgililik şartları...

Yetişkin film yıldızı erkeklere seslendi! Sevgililik şartları...

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Sokakta iğrenç olay! Cinsel ilişkiye girerken yakalandılar

Sokakta iğrenç olay! Cinsel ilişkiye girerken yakalandılar

''Eski kafalı ve ihtiyatlı bir adamım ama...''

''Eski kafalı ve ihtiyatlı bir adamım ama...''

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.