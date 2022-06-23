Oğlu "Hep bir yerlerin konuşuluyor" diye kızıyordu! Songül Karlı derin dekoltesiyle paylaştı

Son dönemde estetikli haliyle gündeme gelen Songül Karlı iddialı paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Oğlu Efe'nin "Anne YouTube giriyorum Allah aşkına yapma hep bir yerlerin konuşuluyor'" diyerek sitem ettiği Songül Karlı'nın dekolteli pozuna beğeni yağdı.

Songül Karlı'nın pozlarını gören hayranlarının bir kısmı "Yakıyorsun", "Muhteşemsin" yorumları yaptı.

"GÖĞÜSLERİMİ 4. KEZ KÜÇÜLTTÜRECEĞİM"

Karlı daha önce yaptığı açıklamada "3 kere göğüslerimi küçülttüm. Daha büyüktü. Hatta yine küçültmek istiyorum. Ben televizyon programı çekince elbise getiriyorlardı altı oluyor üstten fermuar çekilmiyordu. Asistan arkadaşlar dediler ki 'Allah aşkına bi git küçült.' 3 kez yaptırdım. Şimdi normal istediğim bir elbiseyi giyebiliyorum" demişti.



