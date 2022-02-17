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Oğlum dizisi Kaan'ı Emir Kaan Özkan kimdir? Emir Kaan Özkan kaç yaşında, nereli ve dizileri neler?

17.02.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğlum dizisinde Kaan karakterine hayat veren Emir Kaan Özkan'ın kim olduğu merak ediliyor. En son Misafir dizisinde rol alan Emir Kaan Özkan, Oğlum dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkıyor. Show TV'de yayın hayatına başlayan Oğlum dizisinde birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Emir Kaan Özkan, önceki oyunculuk performansıyla izleyiciden tam not almıştı. Emir Kaan Özkan'ın kim olduğu ve daha önce hangi dizilerde rol aldığı araştırılıyor.

Oğlum dizisi Kaan'ı Emir Kaan Özkan kimdir? Emir Kaan Özkan kaç yaşında, nereli ve dizileri neler?

Oğlum dizisinin Kaan'ı Emir Kaan Özkan, en son gene FOX TV'de yayınlanmış olan Misafir dizisi ile izleyicinin karşısına çıkmıştı. Emir Kaan Özkan, Misafir, dizisinde göstermiş olduğu performansla ilk kez izleyici karşısına çıktı. Emir Kaan Özkan, şimdi ise Oğlum dizisi ile izleyici karşısına çıkıyor. Oğlum dizisinde Kaan karakterine hayat veren Emir Kaan Özkan'ın kim olduğu ve rol aldığı dizileri merak edilmeye başlandı.

EMİR KAAN ÖZKAN KİMDİR?

Emir Kaan Özkan, 2015 doğumludur. Özkan, Oğlum dizisinde İlyas ve Melike çiftinin oğlu Kaan'a hayat vermektedir. Daha önce de FOX TV'de yayınlanan Misafir dizisinde rol alan Emir Kaan Özkan başarılı performansıyla izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. 2021 yılında Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy'un başrollerinde olduğu Misafir dizisiyle tanınan Emir Kaan Özkan, şimdilerde ise Show TV'de yayınlanan Oğlum dizisiyle oyunculuk kariyerine devam etmektedir.

EMİR KAAN ÖZKAN DİZİLERİ

Misafir
Oğlum

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