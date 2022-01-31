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Oğlum dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! Oğlum 1. bölüm fragmanı yayınlandı

31.01.2022 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ay Yapım'ın Show TV için çektiği Oğlum dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Oğlum dizisinin oyuncu kadrosunda Canan Ergüder, Serhat Teoman, Songül Öden, Feyyaz Duman, Timur Acar, Kubilay Aka, Nihal Yalçın ve Tuğçe Açıkgöz gibi isimler yer alıyor. Oğlum dizisinin yayın tarihi de açıklandı.

Show TV’de yayınlanacak Ay Yapım’ın yeni dizisi Oğlum dizisinin yayın tarihi belli oldu. Birbirinden başarılı isimleri kadrosunda buluşturan ve ezber bozan hikayesiyle ses getirmeye hazırlanan ‘Oğlum’ 9 Şubat Çarşamba akşamı 20.00’de Show TV’de yayın yolculuğuna başlayacak.

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İzleyenlerin ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkilerine tanık olacağı ‘Oğlum’un ilk bölümünün ekranlara gelmesine az bir süre kala diziden yeni tanıtım yayınlandı.

Oğlum (6)

Bir umut hikayesi olarak yola çıkan dizinin tanıtımında iki farklı aile gözler önüne serilirken yaşanılan acı bir olayın da ipuçları veriliyor.

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Bir trajediyle değişen hayatları merkezine alacak dizi, seyirciye karmaşık duyguları bir arada tattıracak.

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Proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız’ın üstlendiği; Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz’ın kaleminin Gökçen Usta’nın rejisiyle buluştuğu ‘Oğlum’ duygu yüklü hikayesiyle 9 Şubat Çarşamba akşamı 20.00’de Show TV’de başlıyor!

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Canan Ergüder Songül Öden
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