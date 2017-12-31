MAGAZİN

Oğluna milyonluk villa aldı

MAGAZİN HABERLERİ | 31.12.2017 09:01 | Son Güncelleme 7 saat önce

Beş ay sonra baba olmaya hazırlanan Özcan Deniz’in, oğlu için Beykoz Konakları’ndan 1.5 milyon dolara villa aldığı öğrenildi

Oğluna milyonluk villa aldı

Bir yıldır Feyza Aktan’la sevgili olan Özcan Deniz, beş ay sonra doğacak oğlu için kesenin ağzını açtı. Evlilik hazırlığı yaptığı 25 yaşındaki Aktan sayesinde baba olma hayalini gerçekleştiren oyuncunun, oğlu için Beykoz Konakları’ndan 1.5 milyon dolara (5 milyon 685 bin TL) villa satın aldığı öğrenildi.

Şimdilerde Sarıyer’e bağlı Uskumruköy’de oturan Deniz’in, şubat ayında sevgilisiyle yeni evine yerleşeceği konuşuluyor. Çiftin, birçok ünlü ismin evlenmek için tercih ettiği Paris’te nikah masasına oturmayı planladıkları da söyleniyor. Aktan’ın ayrıca bebeğini Amerika’da doğurmak istediği de gelen bilgiler arasında.

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Özcan Deniz magazin

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
53 yaşındayım hala evim yok 5ay sonra dünya ya gelecek çocuğuna 1,5 milyon liraya villa alıyor. Adaletin bu mu güzel dünyam..
Bu adamlar kısa zamanda bu paraları nasıl kazanıyorlar böyle. Artist olmak varmış. Nasıl ülke burası kimi yerin dibine batıyor. Kimide yere batanların sayesinde köşeyi dönüyor çok feci gelir dağılımı dengesizliği var. Adam olacaklar adam gibi olamıyor. Yazıklar osun.
Yemiyoz içmiyoz bunlara yediyoruz
Allah analı babalı büyümeyi nasip etsin özcan beye ve eşine mutluluklar diler Allah bir yastıkda kocatsın dileklerimi sunarım.
iyi de bize ne?
Siz vakit öldürmek için evinizin baş köşesine o televizyonları koyup masum masum ne zararı olacak diye gece gündüz izliyorsunuz ya, işte tahmin bile edemediğiniz o paracıkları sizden başka herkes kazanıyor, sizde avucunuzu yalıyorsunuz. Okuyun biraz okuyun, okuduktan sonra vakit geçirmek için başka şeylere ihtiyacınız olmadığını göreceksiniz. Yayınla da millete bi faydan olsun mynet
Kız akıllı geleceğini garanti altına almış. Ayrılsalar da tazminat alır nafakayı da bağlatır ohhh ne güzel hayat. Parası olmasaydı zaten babası yaşında birisinin yüzüne bile bakmazdı.
YINE YAZIYORUM... BIZ SADECE NEFES ALIYORUZ... BUNLAR ISE YASIYOR HERSEYI EN YUKARI DA YASIYOR.... NEFES ALMAK YASAMAK DEGIL... BU DÜNYA DUZENINE LANET OLSUN INAN BIKTIM ULAN BU DÜNYA DAN HAYAT TAN
biz askerden gelmiş oglumuza ev alamıyoruz daha dogmamış ogluna villa alıyor çokta s.......de
Çok paranın zor hesabı olur.hamalın hikayesini hatırlasın herkes.
kimse demiyor daha evlenmeden çocuk nasıl bir düşüncesir bunlar mı bizden zeki biz mi onlardan işlerine geldiği gibi tecavüz olaylarına sert tepki gösteren delikanlı bunlar ama kendileri evlenmeden çocuk yapar helal olsun be
doğmamış cocuga isim koyma gibi.. hele dünyaya sağ salim gelsin..
doğmamış çocuğa don biçmek hemde 1.5 milyonluk don
güzelde daha sevgilisiymiş nikah yok ortada ayrılırlarsa ne olacak ....bu devirde herşey olur valla
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