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Oğlunu kazada kaybeden annenin sözleri yürek yaktı: Morgda üşür, eve götüreyim

06.09.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da meydana gelen feci kazada, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 22 yaşındaki Cavit Özyiğit, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası gelen annenin, "Morgda üşür, Cavit’imi eve götüreyim" sözleri yürekleri yaktı.

Oğlunu kazada kaybeden annenin sözleri yürek yaktı: Morgda üşür, eve götüreyim

Feci kaza Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba 1870 Sokak kanal yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 00.30 saatlerinde 07 HG 860 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 07 AKK 294 plakalı motosiklet çarpıştı.

MOTOSİKLETTEN FIRLADI

Çarpışmanın etkisi ile motosikletten fırlayan sürücü Cavit Özyiğit (22) ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Cavit Özyiğit hayatını kaybetti. Olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Otomobil sürücüsü de hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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YÜREK YAKAN SÖZLER

Olay yerine gelen polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alarak, araçları çekici yardımıyla otoparka çekti. Kaza yerine gelen Özyiğit’in annesi, "Cavitim morgda üşür Cavit’imi eve götüreyim" sözleri yürekleri dağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya
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