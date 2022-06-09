Oğlunun babası bir sperm donörü ama umurunda değil! ''Ondan daha çok çocuk istiyorum''

Angela Turrey, defalarca hamile kalmaya çalıştıktan sonra sosyal medya üzerinden hizmet veren Kyle Gordy'nin sperm donörü olmasına karar verdi. Gordy'den bir erkek çocuğu olan Turrey, oğlunun babası Gordy'den daha fazla çocuğu olmasını dilediğini söyledi.

47 ÇOCUK BABASI

Sadece 30 yaşında olan Gordy, şimdiden dünyanın dört bir yanında tam 47 çocuk sahibi oldu. İlk bağışçıları Kyle olan Angela ve eşi, başarılı gebeliğin ardından Temmuz 2021'de oğulları Avery'yi kucaklarına aldılar ve gelecekte daha fazla çocuğa sahip olmak istediklerini söylediler.

YENİDEN ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTİYOR

Angela ve eşi, programların izin verdiği ölçüde yine Kyle'ın spermini kullanarak birkaç ay içinde yeniden çocuk sahibi olmayı denemeyi planlıyorlar. Kyle'ın bağışları konusundaki dürüst tavrı ve daha önceki bağışlarının çoğunlukla başarılı olması nedeniyle onu tercih ettiklerini aktaran Angela, Kyle'ın oldukça düzgün, güven veren ve sevecen bir insan olduğunu söyledi.

''AÇIK OLACAĞIZ''

Bu durumun onlara oldukça iyi hissetirdiğini aktaran anne, oğlu büyükçe ona tüm hikayeyi açıkça anlatmayı planladıklarını söyledi ve “Kyle'a veya diğer 'kardeşlerine' ulaşmak istiyorsa bunu ona bırakacağız. Karım ve ben Kyle gibi insanlar için son derece minnettarız, çünkü o olmasaydı oğlumuz olmazdı." dedi.



