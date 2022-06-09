Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Oğlunun babası bir sperm donörü ama umurunda değil! ''Ondan daha çok çocuk istiyorum''

Oğlunun babası bir sperm donörü ama umurunda değil! ''Ondan daha çok çocuk istiyorum''

09.06.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Kaliforniya eyaletinden 35 yaşındaki Angela Turrey ve eşi, defalarca çocuk sahibi olmayı denedikten sonra sosyal medyada "seri sperm donörü" olarak biline Kyle Gordy ile karşılaştı ve onun hamile kalmak için onun spermini kullanmaya karar verdi. Hamile kalan ve bir erkek bebek dünyaya getiren Turrey, Gordy'den daha fazla çocuk sahibi olmayı istiyor.

Oğlunun babası bir sperm donörü ama umurunda değil! ''Ondan daha çok çocuk istiyorum''

Angela Turrey, defalarca hamile kalmaya çalıştıktan sonra sosyal medya üzerinden hizmet veren Kyle Gordy'nin sperm donörü olmasına karar verdi. Gordy'den bir erkek çocuğu olan Turrey, oğlunun babası Gordy'den daha fazla çocuğu olmasını dilediğini söyledi.

47 ÇOCUK BABASI

0_PAY-My-sons-father-is-a-SERIAL-SPERM-DONOR-but-I-dont-care-and-I-plan-to-have-more-kids-with-him

Sadece 30 yaşında olan Gordy, şimdiden dünyanın dört bir yanında tam 47 çocuk sahibi oldu. İlk bağışçıları Kyle olan Angela ve eşi, başarılı gebeliğin ardından Temmuz 2021'de oğulları Avery'yi kucaklarına aldılar ve gelecekte daha fazla çocuğa sahip olmak istediklerini söylediler.

Seri sperm donörü! Bağış turunun ardından 55 çocuğu olacakSeri sperm donörü! Bağış turunun ardından 55 çocuğu olacak

YENİDEN ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTİYOR

Angela ve eşi, programların izin verdiği ölçüde yine Kyle'ın spermini kullanarak birkaç ay içinde yeniden çocuk sahibi olmayı denemeyi planlıyorlar. Kyle'ın bağışları konusundaki dürüst tavrı ve daha önceki bağışlarının çoğunlukla başarılı olması nedeniyle onu tercih ettiklerini aktaran Angela, Kyle'ın oldukça düzgün, güven veren ve sevecen bir insan olduğunu söyledi.

“Dünyanın en üretken sperm donörüyüm” dedi! 66 yaşındaki emekli öğretmenin çocuk sayısı şaşırttı“Dünyanın en üretken sperm donörüyüm” dedi! 66 yaşındaki emekli öğretmenin çocuk sayısı şaşırttı

''AÇIK OLACAĞIZ''

EBBEBEEK

Bu durumun onlara oldukça iyi hissetirdiğini aktaran anne, oğlu büyükçe ona tüm hikayeyi açıkça anlatmayı planladıklarını söyledi ve “Kyle'a veya diğer 'kardeşlerine' ulaşmak istiyorsa bunu ona bırakacağız. Karım ve ben Kyle gibi insanlar için son derece minnettarız, çünkü o olmasaydı oğlumuz olmazdı." dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızı öpüşme sahnesi olay olmuştu! Canlı yayında utandıran soruKızı öpüşme sahnesi olay olmuştu! Canlı yayında utandıran soru
Bir gören bir daha bakıyor! “Bu nasıl gelinlik?”Bir gören bir daha bakıyor! “Bu nasıl gelinlik?”
Tamamen üstsüz güneşlendi! Göğüslerini elleriyle kapattıTamamen üstsüz güneşlendi! Göğüslerini elleriyle kapattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Balkon fantezisi başını yaktı! Cinsel ilişkiye girmişlerdi

Balkon fantezisi başını yaktı! Cinsel ilişkiye girmişlerdi

Böyle patron yok! Çalışanlarına 'mastürbasyon molası' verdi

Böyle patron yok! Çalışanlarına 'mastürbasyon molası' verdi

Mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Öncesinde mastürbasyon...”

Mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Öncesinde mastürbasyon...”

Tamamen üstsüz güneşlendi! Göğüslerini elleriyle kapattı

Tamamen üstsüz güneşlendi! Göğüslerini elleriyle kapattı

İlginizi Çekebilir

Zehir gibi hafıza için "aklın sütü" şart! O vitamini işaret etti

Zehir gibi hafıza için "aklın sütü" şart! O vitamini işaret etti

Tam 7 çocuk annesi! Seks dışında bir hobi edinmesini söylüyorlar

Tam 7 çocuk annesi! Seks dışında bir hobi edinmesini söylüyorlar

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

İntikamın böylesi! Ölen annesinin küllerini nehre döktü

İntikamın böylesi! Ölen annesinin küllerini nehre döktü

Şarkısı şoke etti! Murat Dalkılıç yorumları dikkat çekti

Şarkısı şoke etti! Murat Dalkılıç yorumları dikkat çekti

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.