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Kızının okul etkinliğinde rezil oldu! Birden yere düşen annenin herkesin içinde iç çamaşırı gözüktü

21.06.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katie Hannaford isimli bir kadın, 8 yaşındaki kızının okulda düzenlenen anne-kız etkinliğine katıldı. Kızın ısrarına dayanamayan Hannaford, anne koşusunda mücadele etmeye başladı. Ancak işler hesapladığı gibi gitmeyen annenin bir anda ayağı takıldı ve yere düştü. O anlarda iç çamaşırının gözükmesi üzerine Hannaford büyük bir utanç yaşadı.

İngiltere’nin Essex bölgesindeki bir ilkokulda veliler ve öğrencilerin eğlenceli zaman geçirmesi için bir etkinlik düzenlendi. 36 yaşındaki Hannaford kızının okulundaki etkinliğe büyük bir istekle katıldı. Kızının yoğun ısrarlarına dayanamayan Hannaford, diğer annelerle birlikte bir koşu yarışına dahil oldu. Mücadeleyi lider bir şekilde devam ettiren Hannaford, diğer annelerin yaklaştığını fark etmesi üzerine hızlanmak istedi ancak ayağa takılınca bir anda kendisini yerde buldu.

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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

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Herkesin içinde yere düşen annenin mavi elbisesi açıldı ve iç çamaşırı göründü. O anların kendisi ve kızı için büyük bir anı olduğunu ifade eden Hannaford sosyal medyadan etkinlikte kaznın görüntüsünü paylaştı.

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Hannaford gönderisine, “Hiç sportif değilim ama kızım bana uzunca bir süre katılmam için yalvardı. Onu kıramadım ve sonunda yarışmayı kabul ettim. Sonun böyle olacağını bilmiyordum. Sanırım vücudum bacaklarımdan daha hızlı hareket ediyor.” notunu ekledi.

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