HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Oğlunun taciz edildiğini iddia etmişti! 2 çocuğu öldüren sanık hakkında karar

Oğlunun taciz edildiğini iddia etmişti! 2 çocuğu öldüren sanık hakkında karar

14.09.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da oğluyla kavga eden Tunç Taşar (14) ile Kaan Hakverdi’yi (13) okul servisinde tabancayla vurup öldüren Selfet Başkuş (58) hakkında, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu sanık Başkuş'un, “Oğlumu taciz ettiklerini düşündüm. 4-5 el öldürmek maksadıyla ateş ettim. Olayı çocuğuma pislik yapılması nedeniyle işledim” ifadeleri yer aldı.

Oğlunun taciz edildiğini iddia etmişti! 2 çocuğu öldüren sanık hakkında karar

Olay, 12 Mart'ta, Çorum Alaca ilçesi İmat köyünde meydana geldi. Köyün eski muhtarı Selfet Başkuş, oğlu Z.E.B. ile aynı okul servisini kullanan Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi’yi serviste tabancayla vurarak yaraladı. Taşar ve Hakverdi, kaldırıldıkları Alaca Devlet Hastanesi'nde hayatlarını kaybetti. Olayın ardından bir yakınına giderek, 'Ben çocukları vurdum, oğlum size emanet' diyen Başkuş, jandarmaya giderek teslim oldu.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Selfet Başkuş hakkında Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Çocuğun ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi kasten öldürme' suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

''ÖLDÜRMEK MAKSADIYLA ATEŞ ETTİM''

Tutuklu sanık Başkuş iddianamede, “Oğlumu taciz ettiklerini düşündüm. Köy meydanında servisi bekledim, içine girdim ve 4-5 el öldürmek maksadıyla ateş ettim. Olayı çocuğuma pislik yapılması nedeniyle işledim” ifadeleri yer aldı. İddianame, Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Başkuş, 22 Eylül’de hakim karşısına çıkacak.

Screenshot_2

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Parmağına yüzük sıkıştı, soluğu itfaiyede aldıParmağına yüzük sıkıştı, soluğu itfaiyede aldı
Eve gelmesini beklediği eşi gözlerinin önünde öldü! Eve gelmesini beklediği eşi gözlerinin önünde öldü!
Dehşete düşüren anlar! Küçük çocuğu böyle ezdiDehşete düşüren anlar! Küçük çocuğu böyle ezdi
Anahtar Kelimeler:
Çorum taciz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma'ya damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Yasak Elma'ya damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Mostafa Mohamed'in yeni takımını açıkladı

Mostafa Mohamed'in yeni takımını açıkladı

Seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte oy oranları

Seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte oy oranları

2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent ödülünü Mansur Yavaş kazandı

2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent ödülünü Mansur Yavaş kazandı

İTÜ birincisinin konuşması sosyal medyayı salladı

İTÜ birincisinin konuşması sosyal medyayı salladı

FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Prof. Dr. Uğur Şahin'den dikkat çeken açıklama: Süreç tersine çevrilebilir

Prof. Dr. Uğur Şahin'den dikkat çeken açıklama: Süreç tersine çevrilebilir

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Saç ekimi sırasında hayatını kaybetti!

Saç ekimi sırasında hayatını kaybetti!

13 yaşındaki kıza adi işkence

13 yaşındaki kıza adi işkence

Gören telefona sarıldı! Meraklı gözlerle izlediler

Gören telefona sarıldı! Meraklı gözlerle izlediler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.