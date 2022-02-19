Oğlunun yaptığı çizim hayatını değiştirdi! Dönüşümüyle herkesi şaşırtmayı başardı

Avustralya’da yaşayan Wendy Candlish isimli bir kadın en büyük oğlunu okuldan almaya gittiği sırada duvarda çocukların çizimlerini gördü. Oğlunun çiziminde kendisini kilolu olarak gören anne, “Hangisinin oğlumun olduğunu sormama gerek yoktu, bunu rahatlıkla görebiliyordum. Yüzüme atılan gerçek bir tokat ve ihtiyacım olan uyarı işaretiydi." dedi. Oğlunun çiziminin ardından hemen spor salonuna yazılan kadın, hızlı şekilde kilo vermeye başladı.

BİKİNİ YARIŞMASINA HAZIRLANIYOR

Wendy oğlunun göbekli bir çöp adam çizimin yanına “Şişman olmakta sorun yok” notunu eklediğini dile getirdi. Oğlunun beden pozitifliğini savunan mesajına rağmen Wendy, sağlıksız yaşam tarzına nokta koymak istedi. Düzenli olarak spor yapan Wendy, kısa sürede fazla kilolarından kurtularak fit bir bedene kavuştu. Özgüveninin yerine geldiğini ifade eden Wendy, insanların kendisine hayran hayran bakmasından hoşlandığını ve önümüzdeki günlerde yapılacak olan bir bikini yarışmasına katılacağını söyledi.



