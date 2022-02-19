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Oğlunun yaptığı çizim hayatını değiştirdi! Dönüşümüyle herkesi şaşırtmayı başardı

19.02.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'nın başkenti Canberra'da yaşayan dört çocuk annesi Wendy Candlish, oğlunun çizimini gördükten sonra hayatını değiştirmeye karar verdi. Oğlunun kendisini kilolu bir şekilde çizmesi üzerine spor salonuna yazılan kadın, kısa sürede herkesi şaşırtacak derece kilo verdi ve bambaşka birine dönüştü.

Oğlunun yaptığı çizim hayatını değiştirdi! Dönüşümüyle herkesi şaşırtmayı başardı

Avustralya’da yaşayan Wendy Candlish isimli bir kadın en büyük oğlunu okuldan almaya gittiği sırada duvarda çocukların çizimlerini gördü. Oğlunun çiziminde kendisini kilolu olarak gören anne, “Hangisinin oğlumun olduğunu sormama gerek yoktu, bunu rahatlıkla görebiliyordum. Yüzüme atılan gerçek bir tokat ve ihtiyacım olan uyarı işaretiydi." dedi. Oğlunun çiziminin ardından hemen spor salonuna yazılan kadın, hızlı şekilde kilo vermeye başladı.

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BİKİNİ YARIŞMASINA HAZIRLANIYOR

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Wendy oğlunun göbekli bir çöp adam çizimin yanına “Şişman olmakta sorun yok” notunu eklediğini dile getirdi. Oğlunun beden pozitifliğini savunan mesajına rağmen Wendy, sağlıksız yaşam tarzına nokta koymak istedi. Düzenli olarak spor yapan Wendy, kısa sürede fazla kilolarından kurtularak fit bir bedene kavuştu. Özgüveninin yerine geldiğini ifade eden Wendy, insanların kendisine hayran hayran bakmasından hoşlandığını ve önümüzdeki günlerde yapılacak olan bir bikini yarışmasına katılacağını söyledi.

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