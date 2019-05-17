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Oğluyla çektiği videoya tepki yağdı: Eğlenelim derken mağdur oldum

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YAŞAM  | 17.05.2019 05:48 | Son Güncelleme

İzmir'in Torbalı ilçesinde, Sevim S., 8 yaşındaki oğlu ile çekip, sosyal medyada yayınladığı video nedeniyle kendisine yöneltilen 'çocuğu üzerinden prim yapmaya çalıştığı' eleştirilerine yanıt verdi. Sevim S., "Doktora götürdüm kanı yok. 5 kutu ilaç içti kanı olmadı. Dişi ağrıyor, 4 gündür doktora gidip geliyoruz, diş yaptırıyoruz. Bunun bir garantisi yok mu arkadaş? Ben bunu sıfır yaptım neden ikinci el araba gibi çıktı, bıktım" ifadelerinin yer aldığı videoyu eğlenmek için çektiğini söyledi.

Oğluyla çektiği videoya tepki yağdı: Eğlenelim derken mağdur oldum

Torbalı'da oturan iki çocuk annesi Sevim S., 2 ay önce, 8 yaşındaki oğlu B. S. ile eğlenmek amacıyla cep telefonuyla bir video çekti. Anne Sevim S., oğluyla çektiği videoda, "Doktora götürdüm kanı yok. 5 kutu ilaç içti kanı olmadı. Dişi ağrıyor, 4 gündür doktora gidip geliyoruz, diş yaptırıyoruz. Bunun bir garantisi yok mu arkadaş? Ben bunu sıfır yaptım neden ikinci el araba gibi çıktı, bıktım" ifadelerini kullandı.

Ardından da bu videoyu sosyal medyada paylaştı. Sevim S.'nin bu paylaşımını yaklaşık 2 milyon kişi izledi. Sevim S.'nin bu videosu bir televizyon kanalında da 'çocuğu üzerinden prim yapmaya çalıştığı' gerekçesiyle eleştirildi.

'EĞLENELİM DERKEN, MAĞDUR OLDUM'

21 bin takipçisi bulunan uygulamadaki hesabından yayınladığı videoya gelen tepkilere anlam veremediğini belirten Sevim S., "Eğlenmek amacıyla çektiğimiz bir videoydu. Neden tepki gösterildiğini anlamadım. Çocuğum üzerinden prim yaptığım söylendi. Diyarbakır'dan akrabalarım arayıp, bunun gerçek olduğunu sandıklarını söylediler. Oysa ki böyle bir şey yok. Televizyon kanallarında da bu videonun çıkması beni çok rahatsız etti. Çocuğuma kan ve vitamin ilacı veriyordum. Şu an bir ilaç vermiyorum. Eğlenelim derken, mağdur oldum. Çocuğum üzerinden prim yapmak gibi bir amacım yoktu" dedi.

Videoyu yayınladığı sosyal medya uygulamasını da kullanmaya devam edeceğini belirten Sevim S. "Bu saldırıları takmayacağım, yola devam edeceğim" diye konuştu.

Çaybaşı 80. Yıl İlkokul 2. sınıf öğrencisi B.S. de annesi ile video çekmekten büyük keyif aldığını söyledi. Sevim S., gelen eleştiri ve tepkiler üzerine videoyu kaldırdığını söyledi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir torbalı sosyal medya video

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çok büyütüyonuz ya ne var bunda bu kadar sizin anneniz böyle şaka yapmadı mı size hiç
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