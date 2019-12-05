Öğrenci ve veliler hem obeziteyle savaşıyor hem de sosyalleşiyor

ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan "Yaşam Boyu Spor Projesi" ile spor salonunda bir araya gelen öğrenciler ve velileri, hem obeziteye karşı farkındalık oluşturmaya çalışıyor hem de 42 branşta spor yaparak sosyalleşiyor.

"Hareketli yaşam, sağlıklı bir yaşam" sloganıyla hareket eden veliler, zaman zaman spor salonlarında bir araya geldikleri çocuklarıyla sıkı müsabakalar yaparak antrenmanlarını tamamlıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cüneyt Alkan, AA muhabirine, velilere yönelik, çocuklarıyla spor yapabilmeleri için proje hazırladıklarını söyledi.

Kentte yaklaşık 8 bin velinin, çocuklarıyla spora katılım sağladığını belirten Alkan, antrenörler aracılığıyla 42 branşta spor yaptıklarını dile getirdi.

Türkiye'de sporun yaygınlaşması adına çok büyük adımlar atıldığını, yüksek kalitede spor salonlarının da olduğunu belirten Alkan, "Sporun yaygınlaşması ve tabanda kabul görmesi için çabalıyoruz." dedi.

Salona öğrencilerini getiren velilerin de spor yapmasını amaçladıklarını anlatan Alkan, şöyle konuştu: