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  4. Öğrenciler dikkat! Bakan tarih verdi: 15-18 Haziran'da başvurular alınacak

Öğrenciler dikkat! Bakan tarih verdi: 15-18 Haziran'da başvurular alınacak

03.06.2022 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları ile yaz okulları için öğrenci başvurularının 15-18 Haziran'da alınacağını bildirdi.

Öğrenciler dikkat! Bakan tarih verdi: 15-18 Haziran'da başvurular alınacak

Milli Eğitim Bakanı Özer, öğrencilerin ve velilerin merak ettiği tarihi açıkladı. Bakan Özer, yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları ile yaz okulları için öğrenci başvurularının 15-18 Haziran'da alınacağını duyurdu. (AA)

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