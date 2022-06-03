Öğrenciler dikkat! Bakan tarih verdi: 15-18 Haziran'da başvurular alınacak

Milli Eğitim Bakanı Özer, öğrencilerin ve velilerin merak ettiği tarihi açıkladı. Bakan Özer, yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları ile yaz okulları için öğrenci başvurularının 15-18 Haziran'da alınacağını duyurdu. (AA)

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