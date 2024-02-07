Öğrencilere özel akşam yemeğini kurtaracak pratik tarifler

Öğrencilerin sınavlarının, yoğun derslerinin ve ödevlerinin olduğu süreçte evde yemek hazırlamaları zor gibi görünebilir. Ancak evde hazırlanan yemekleri tüketmenin keyfi ve lezzeti de bir başka oluyor. Öğrencilerin, okulda yoğun geçen bir günden sonra akşam yemeğini pratik bir şekilde hazırlayıp afiyetle tüketebilecekleri kolay tarifleri listeledik.

TAVUK SOTE TARİFİ

Tavuk doyurucu, lezzetli ve kolay pişen bir ürün olduğu için öğrencilerin olmazsa olmazları arasında. Tavuğun bir anne kadar olmasa da ona en yakın lezzette pişirilebileceği tavuk sote tarifiyle öğrenciler akşam yemeğinde kendilerine adeta bir ziyafet çekebilirler.

Tavuk sote tarifi için malzemeler

300 gram kuşbaşı doğranmış tavuk göğsü

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tane soğan

1 tane yeşil biber

Yarım kapya biber

1 tane kabukları soyulmuş ve doğranmış domates

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kuru nane

Tavuk sote nasıl yapılır? İşte hazırlanışı

Geniş bir tavanın içine sıvı yağı ekleyip üzerine de kuşbaşı doğranmış tavuğu ilave edin. Tavukları yüksek ateşte sotelemeye başlayın.

Tavuklar piştikten sonra, soğanı doğrayıp tavaya ekleyin ve pişirmeye devam edin. Ardından yeşil biberi ve kapya biberi doğrayıp tavaya ekleyin. Domatesi de doğrayarak tavaya koyun ve hepsini sotelemeye devam edin.

Malzemeler suyunu salıp tekrar çektikten sonra tuz, karabiber, pul biber ve naneyi ekleyip karıştırın. Tavuklar ve tavanın içindeki diğer malzemeler iyice piştikten sonra yemeği tavadan alıp servis edin. İsterseniz yanına pilav da yapabilirsiniz.

ÇILBIR TARİFİ

Akşam yemeğinde kimse illa çok teferruatlı ve çok kapsamlı tariflerle hazırlanan yemekler tüketmek zorunda değil. Bazı çok pratik tarifler de harika bir akşam yemeğinin yerine geçebilir. Çılbır da bunlardan bir tanesi. Yumurtanın doyuruculuğunun ve lezzetinin maksimum seviyede olduğu bu çılbır tarifiyle, yanına bir çay demleyip taze ekmek de alarak damak çatlatacak bir lezzet ziyareti yaşamak mümkün.

Çılbır tarifi için malzemeler

2-3 tane yumurta (kişi sayısına göre arttırılabilir)

1 yemek kaşığı sirke

Yoğurt (istenilen miktarda)

Sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

Pul biber

Tuz

Çılbır nasıl yapılır? İşte hazırlanışı

Derin bir tencerenin içine su koyup ocağa alın ve içine tuz ve sirke ilave edip suyu kaynatın. Su kaynadıktan sonra bir kaşıkla karıştırın ve tencerenin içinde girdap oluşmasını sağlayın. Sonrasında tek tek yumurtaları suyun içine kırın. Yumurtaların çok fazla dağılmamasını istiyorsanız yumurtaları önce bir kaşığın içine kırıp sonra suyun içine atabilirsiniz. Yumurtaları 5 dakikada boyunca suyun içinde kaynatın.

Bu sırada yoğurdu çırpıp içine istediğiniz kadar sarımsak ekleyin. Sarımsaklı yoğurdu servis tabağına alın. Pişen yumurtaları da kaşık yardımıyla sudan çıkartıp yumurtanın yoğurdun üstüne koyun. Küçük bir tavada tereyağını eritip içine pul biber ilave edin. Ardından tereyağlı sosu yumurtaların üzerinde gezdirin. Yanına taze ve sıcak ekmekle çay alıp tüketmeyi ihmal etmeyin. Afiyet olsun.

KISIR TARİFİ

Türk mutfağının en özel lezzetlerinden olan, dahil olduğu her sofrada başrole dönüşen ve kimsenin hayır diyemediği kısır, aslında hazırlaması hiç de zor olmayan bir yemek. Doyuruculuğu ve lezzetiyle günün her anı tüketilebilen bu yemek, özellikle akşam yemeği için tam bir kurtarıcı.

Kısır tarifi için malzemeler

2 su bardağı ince bulgur

Bulguru ıslatmak için 1,5 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Pul biber

2 adet limonun suyu

Yarım çay bardağı nar ekşisi

Taze soğan

Marul

Maydanoz

Taze nane

Kısır nasıl yapılır? İşte hazırlanışı

Kısır yapmak için, geniş bir kaseye 2 su bardağı ince bulguru alın. Üzerine 1,5 su bardağı sıcak su ilave edin ve streç filmle kabın üstünü kapatıp bulgurların şişmesini bekleyin. Bulgurlar yaklaşık 10-15 dakika sonra şiştikten sonra, tane tane olması için iyice karıştırın. Ardından kabın içine 2 yemek kaşığı domates salçası ve 1 çay bardağı zeytinyağı ilave edin. Tercihe göre az miktarda biber salçası da ilave edilebilir.

Kabın içine tuz, pul biber, limon suyu ve nar ekşisini de ekleyin. Bir kesme tahtasında taze soğanı, maydanozu, marulu ve taze naneyi ince ince doğrayın. İsterseniz kabukları soyulmuş domates ve salatalık da ekleyebilirsiniz. Yeşillikleri de kabın içine alıp iyice karıştırın. Afiyet olsun.

MENEMEN TARİFİ

Menemen soğanlı mı soğansız mı yapılır tartışmalarını bir kenara bırakacak olursak bu tadına doyulmaz yemek, öğrenciler için kelimenin tam anlamıyla akşam yemeğini kurtaracak bir lezzet. İçine soğan girmesiyle akşam yemeği için daha ideal bir hale dönüşen bu yemeği, kısa sürede hazırlayıp sıcak sıcak tüketmek mümkün.

Menemen tarifi için malzemeler

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet küçük soğan ya da orta boy yarım soğan

4 adet sivri biber

1 adet kapya biber

4 adet domates

4 adet yumurta

Tuz

Karabiber

Pul biber

Menemen nasıl yapılır? İşte hazırlanışı

Soğanları ince ince doğrayın. Geniş ama derin olmayan bir tavanın içine zeytinyağı ile soğanları koyun ve pembeleşene kadar kavurun. Biberleri de ince ince doğrayıp tavanın içine atın ve kavurun. Biberler diriliğini kaybetmeye başlayınca domatesleri küp küp doğrayıp tavaya ilave edin. Domatesler yumuşayana kadar pişirin.

Tüm malzemelerin piştiğinden emin olduğunuzda tavanın içine yumurtaları kırıp iyice karıştırın. Son olarak baharatları da ilave edip karıştırmaya devam edin. Yumurtalar pişince, yemek suyunu kaybetmeden ocaktan alın ve servis yapın. Afiyet olsun.

YOĞURT ÇORBASI TARİFİ

Akşam yemeğinde sıcak bir çorbanın yerini hiçbir şey tutamaz. Hem sağlıklı hem lezzetli hem de çok pratik olan yoğurt çorbası öğrenciler için harika bir akşam yemeği seçeneği olabilir.

Yoğurt çorbası tarifi için malzemeler

1 çay bardağı pirinç

6 bardak sıcak su

2 su bardağı yoğurt

1 adet yumurtanın sarısı

1 yemek kaşığı un

2 çay kaşığı kuru nane

Tuz

Üzeri için:

Üzeri için: Yarım yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yoğurt çorbası nasıl yapılır? İşte hazırlanışı

Pirinci bir tencereye koyun ve üzerine sıcak su ekleyerek pirinçler yumuşayana kadar yaklaşık 10 dakika pişirin. Ayrı bir kasede yumurta sarısı, yoğurt ve unu iyice karıştırın. Kaynayan suyun içinden birkaç kepçe alarak bu karışıma ekleyin ve hızlıca karıştırarak kesilmesini engelleyin. Ardından bu karışımı tencereye yavaşça aktararak sürekli karıştırın. Son olarak kuru nane ve tuz ilave edin ve pişirmeye devam edin. Piştikten sonra bir sos tavasında tereyağı, zeytinyağı ve kuru naneyi kızdırıp yemeğin üzerine dökün ve karıştırın. Afiyet olsun.

BOLONEZ SOSLU SPAGETTİ TARİFİ

Makarna; öğrencilerin en sık tükettiği yemeklerden bir tanesi olsa da bu harika yemeği çok daha lezzetli ve doyurucu bir tarifle hazırlamak da mümkün. Bolonez soslu makarna hem lezzeti hem de doyuruculuğuyla damakları şenlendirecek.

Bolonez soslu spagetti tarifi için malzemeler

1 paket spagetti makarna

1 litre su

Tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Sosu için:

Sosu için: 250 gram kıyma

1 adet kuru soğan

1 adet havuç

1 adet domates

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Bolonez soslu spagetti nasıl yapılır? İşte hazırlanışı

Bir tencereye kaynamış suyu koyun ve üzerine biraz tuz ekleyin. Makarnaları tencereye ilave edip yumuşayana kadar haşlayın. Başka bir yerde, soğanı ve sarımsağı ince ince doğrayın. Domatesi de küp küp doğrayın ve havucu rendeleyin. Ayrı bir tavada zeytinyağını kızdırın. Soğan ve sarımsağı ekleyip, yaklaşık 2-3 dakika kavurun. Havuç ve kıymayı da ekleyin ve kavurun. Sürekli karıştırarak, tüm malzemeleri yaklaşık 5 dakika pişirin. Doğranmış domatesleri ilave edin. Tuz ve karabiberi ekleyin.

Son olarak makarnanın haşlama suyundan yaklaşık yarım su bardağı tavaya ilave edip 3-4 dakika daha pişirin. Sonrasında haşlanmış makarnanın suyunu süzün ve üzerine hazırladığınız bolonez soslu karışımı ekleyin. Dilerseniz üzerine rendelenmiş kaşar peyniri de serpebilirsiniz. Afiyet olsun.

