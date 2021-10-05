Öğrencilerin sırt çantası takması yasaklanan okuldaki görüntüler eğlenceli anlar yaşattı

Amerika’da son dönemde büyük bir sorun haline gelen okullardaki silahlı saldırılara çözüm olarak ismi açıklanmayan bir lise öğrencilerine sırt çantası takmayı yasakladı. Öğrenciler ise bu duruma yaratıcılığın sınırlarını zorlayan bir şekilde tepki gösterdi.

Okula birçok farklı eşya ile gelen öğrencilerin görüntüleri sosyal medyada kısa sürede beğeni topladı. Öğrencilerin malzemelerini taşımak için kullandıkları eşyalar arasında çöp kutusu, köpek kafesi, trafik konisi, balık ağı ve bebek arabası gibi birçok farklı obje bulunuyor.



