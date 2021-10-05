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Öğrencilerin sırt çantası takması yasaklanan okuldaki görüntüler eğlenceli anlar yaşattı

05.10.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta ortaya çıkan bir liseye ait görüntüler sosyal medyanın gündemine yerleşti. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir lisede sırt çantasının yasaklanması ilginç görüntülere sahne oldu. Öğrenciler eşyalarını taşıyabilmek için birbirinden tuhaf eşyaları okula getirmeye başladı.

Amerika’da son dönemde büyük bir sorun haline gelen okullardaki silahlı saldırılara çözüm olarak ismi açıklanmayan bir lise öğrencilerine sırt çantası takmayı yasakladı. Öğrenciler ise bu duruma yaratıcılığın sınırlarını zorlayan bir şekilde tepki gösterdi.

TİKTOK1

Okula birçok farklı eşya ile gelen öğrencilerin görüntüleri sosyal medyada kısa sürede beğeni topladı. Öğrencilerin malzemelerini taşımak için kullandıkları eşyalar arasında çöp kutusu, köpek kafesi, trafik konisi, balık ağı ve bebek arabası gibi birçok farklı obje bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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