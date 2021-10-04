Dünyanın en mutsuz gelin ve damadı olarak ünlendiler! Videoları milyonlarca kez izlendi

Yaz aylarında âdeta düğün şöleni yaşandı. Sosyal medyada herkes yakın arkadaşlarının ve aile üyelerinin düğünlerine davetli olarak katıldı. Sonbahar mevsimine girilmesiyle beraber düğün sayılarında büyük bir düşüş oldu. Sosyal medyada dolaşan bir düğün viedosu kullanıcıların ilgisini çekti. Güney Amerika’da bir düğünde kaydedilen görüntülerde gelin ve damadın mutsuz halleri dikkatleri çekti. Gelin ve damatlık içinde mutlu olmadıkları her hareketlerinden belli olan çift sosyal medyada büyük ilgi gördü.

DAVETLİLER DE MUTSUZ

Mutsuzluk nedenleri bir türlü anlaşılamayan çift, düğün boyunca aynı tavırları sergiledi. Düğünde davetlilerin de mutsuz görünmesi ise farklı bir detay oluşturdu.



