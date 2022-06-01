Seks eğitimi öğretmeni öğrencilerine unutulmaz bir ders verdi! Prezervatif takmayı anlattığı video sosyal medyada olay oldu

Meksikalı öğretmen Antonio Guzman öğrencilere seks eğitimi vermek için görevlendirildiği bir okulda cinsel ilişki sırasında korunma yöntemlerinden söz ediyordu. Cinselliğin eğitimle anlatılması gereken bir durum olduğunu belirten Guzman, prezervatifin takılışını göstermek için salonda bulunan bir adamın tüm vücuduna kumaştan bir kılıf taktı. Öğrencilerinin kahkahaları arasında Guzman, “Cinsel ilişki sırasında penisin şeklinde değişiklikler meydana gelir. Bundan korkmayın” dedi.

FARKLI YÖNTEMLER KULLANIYORLAR

Alberto Lopez Medina adlı bir öğrenci tarafından “Bu Meksika’da seks eğitimi” notuyla paylaşılan TikTok videosu kısa sürede 10 milyon izlenmeye ulaştı. Raporlara göre, Meksika'daki öğretmenler, öğrencilere istenmeyen gebelikleri ve cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanmayı önlemek için prezervatif kullanmanın önemini öğretmek için farklı yöntemler kullanıyorlar.

Video sosyal medyada viral hale geldikten sonra Guzman, öğrenciye “Çok teşekkür ederim Alberto Lopez Medina, selamlar!” notuyla cevap verdi.



