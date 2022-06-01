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Seks eğitimi öğretmeni öğrencilerine unutulmaz bir ders verdi! Prezervatif takmayı anlattığı video sosyal medyada olay oldu

01.06.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksikalı öğretmen Antonio Guzman'ın öğrencilerine prezervatif takmayı öğretmek için kullandığı unutulmaz tekniği gösteren komik bir video sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Öğrencilere seks eğitimi vermek için görevlendirilen öğretmen, prezervatifin takılışını anlatmak için salonda bulunan bir adamın başından aşağı kumaştan yapılan bir kılıf geçirdi.

Meksikalı öğretmen Antonio Guzman öğrencilere seks eğitimi vermek için görevlendirildiği bir okulda cinsel ilişki sırasında korunma yöntemlerinden söz ediyordu. Cinselliğin eğitimle anlatılması gereken bir durum olduğunu belirten Guzman, prezervatifin takılışını göstermek için salonda bulunan bir adamın tüm vücuduna kumaştan bir kılıf taktı. Öğrencilerinin kahkahaları arasında Guzman, “Cinsel ilişki sırasında penisin şeklinde değişiklikler meydana gelir. Bundan korkmayın” dedi.

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FARKLI YÖNTEMLER KULLANIYORLAR

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Alberto Lopez Medina adlı bir öğrenci tarafından “Bu Meksika’da seks eğitimi” notuyla paylaşılan TikTok videosu kısa sürede 10 milyon izlenmeye ulaştı. Raporlara göre, Meksika'daki öğretmenler, öğrencilere istenmeyen gebelikleri ve cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanmayı önlemek için prezervatif kullanmanın önemini öğretmek için farklı yöntemler kullanıyorlar.

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Video sosyal medyada viral hale geldikten sonra Guzman, öğrenciye “Çok teşekkür ederim Alberto Lopez Medina, selamlar!” notuyla cevap verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Meksika
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