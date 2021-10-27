Öğrencilerinin önünde en utandığı anları anlattı! Sosyal medyada olay yarattı

Amerika’da öğretmenlerin ders sırasında yaşadıkları en utanç verici anları anlattıkları videolar sosyal medyanın en popüler içeriklerinden birine dönüştü. Beth Philemo adlı kullanıcı da başına gelen frikik olaylarından bir tanesini TikTok takipçileriyle paylaştı.

ÖĞRENCİSİ UYARDI

Beth Philemon, bir gün bir öğrencisinin İspanyolca bir şeyler söylediğini ancak hiçbir şey anlamadığını belirtti. Tam o sırada ise jelden yapılan iç çamaşırının patlayarak üst bedeninden aşağıya doğru aktığını fark ettiğini belirtti.

Üstelik kıyafeti de iç çamaşırını oluşturan jelden dolayı bir hayli ıslanmıştı. Öğrencilerinin durumu anlamasından sonra tuvalete gittiğini ifade eden Philemon, kariyeri boyunca en çok utandığı anının bu olduğunu dile getirmeyi de ihmal etmedi.



