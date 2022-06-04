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Öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi! ''Benden hoşlanıyordu'' dedi ama...

04.06.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, Oklahoma'dan 28 yaşındaki öğretmen Ivy Reaneau, kendisinden hoşlandığına dair söylentileri duyduktan sonra 16 yaşındaki bir çocuğa çıplak fotoğraf ve uygunsuz video göndermekle suçlandı.

Öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi! ''Benden hoşlanıyordu'' dedi ama...

16 yaşındaki bir öğrenciye kendisinden hoşlandığına dair söylentileri duyduktan sonra çıplak resim ve uygunsuz video göndermekle suçlanan ABD'li öğretmen Ivy Reaneau hakkında tutuklama emri çıktı.

DEDİKODULAR DUYDU

Raporlara göre, 28 yaşındaki Reneau, Oklahoma merkezli Midwest City Ortaokulunda öğretmenlik yapıyordu ve aynı zamanda bir futbol antrenör yardımcısıydı. Reşit olmayan bir antrenmanda tanıştı ve öğrencisinin ondan hoşlandığına dair söylentiler duydu.

UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞTI

Daha sonra öğrencisini Snapchat'e ekledi ve iddiaya göre ona kendisinin ve bir başkasının aynanın önünde çekilmiş, göğüslerini ve kalçalarını gösteren birkaç çıplak fotoğrafını ve bir uygunsuz videosunu öğrencisine gönderdi.

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TEHDİT ETTİ

Genç, fotoğrafları birkaç takım arkadaşına gösterdi ve öğretmeninden zorla para almaya çalıştı. Sonra onu kariyerini mahvetmekle tehdit etti. İddiaya göre Reaneau buna karşılık ona 120 dolar gönderdi. Genç adam bir arkadaşına öğretmenlerden birinin kendisine çıplak fotoğraflarını gönderdiğini anlatırken başka bir öğretmen bu konuşmayı duyunca olaylar ortaya çıktı.

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''FİZİKSEL BİR İLİŞKİ OLMADI''

RENAUSD

Olayın ardından soruşturma başlatıldı ve Ivy Reaneau, Midwest City Ortaokulundaki görevinden alındı. Reneau, fotoğrafları gönderdiğini doğruladı ancak öğrencisiyle hiçbir zaman fiziksel bir ilişkisi olmadığını ve 18 yaşında olduğunu düşündüğünü söyledi.

Genç öğretmen şimdi, reşit olmayan bir kişiyle çıkar amacıyla cinsel veya şehvetli iletişim kurmak için teknolojiyi kullanmakla suçlanıyor.


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