Otel çalışanın hırsızlığını dizüstü bilgisayarının kamerası ele verdi! “Tuzak kurup yakaladım”

TikTok’ta ‘Arturno86’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi kaldığı otel odasında bir çalışan eşyalarını karıştırdığı anları sosyal medyadan paylaştı. Gizli kamera uygulamasını dizüstü bilgisayarına kuran müşteri otel çalışanının hareketlerini anbean takip etti. Görüntülerde adamın çekmece ve dolaplara baktığı hatta mini barı açarak bir bira içtiği görüldü. Mini bardaki tüketimin ‘Arturno86’ kullanıcı kendisine fatura edildiğini iddia ederek kurduğu güvenlik kamerası görüntülerini otelin yetkilileriyle paylaştı.

“TEKNOLOJİYİ KENDİ YARARINIZA KULLANIN”

Otelin dışında olduğu anları kontrol edebilmek için dizüstü bilgisayarına bir güvenlik kamerası uygulaması kurduğunu dile getiren sosyal medya kullanıcı, “Dikkatli olun ve tknolojiyi kendi yararınıza kullanın. Tuzak kurup yakaladım ve hırsızlığı otelin yetkilileriyle paylaştım” dedi. Otelden konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmezken sosyal medya kullanıcısı otel odasından çalınan herhangi bir eşya konusunda da bilgi vermedi.



