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Öğretmenden öğrencisine aşk mektubu! Ailesi okuyunca kabusu yaşadı! İğrenç sümük detay...

Bradenton'daki BD Gullett İlkokulu'nda çalışan bir öğretmen 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki bir kız çocuğuna mektup yazdı. Çocuğun ailesi tarafından bulunan bu aşk mektubu gündem oldu. Aile kabusu yaşarken mektuptaki detaylar da ortaya çıktı.

Öğretmenden öğrencisine aşk mektubu! Ailesi okuyunca kabusu yaşadı! İğrenç sümük detay...

Bir anne ve baba, 11 yaşındaki kızlarına okul öğretmeni tarafından iletildiği iddia edilen el yazısı mektup buldu. Tüyler ürpertici notu okuyan aile, o günden beri kabusu yaşıyor.

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Ann ve Jason'ın kızı, Florida, Bradenton'daki BD Gullett İlkokulu'nda 5. sınıfta okuyor. Küçük kızın ailesi ise öğretmeni tarafından özür dilenen bir aşk notu buluyor. Ann ve Jason, durumu direkt polise haber veriyor.

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Anne, "Tüm bu kabus, iki sayfalık bir mektup bulmamızla başladı." dedi. Kızının okulundaki bir öğretmenden geldiği düşünülen mektubun içeriği, ebeveynleri şok etti. Ann, mektubu hemen Manatee İlçe Şerif Ofisi yetkililerine verdi.

"SÜMÜK SÜRDÜĞÜM İÇİN ÖZÜR DİLERİM"

The Mirror'da yer alan habere göre, öğretmen 11 yaşındaki öğrencisine şunları yazmış: "Geçen gün beni sinirlendirip notumu çöpe atmama neden olduğun için sanırım baştan başlayacağım. Dün üstüne sümük sürdüğüm için özür dilerim. Birlikte biraz eğlenebileceğimizi düşünmüştüm ama bana kızacağını düşünmemiştim."

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Devamında ise "Seni gerçekten sevdiğimi biliyorsun ve ne olursa olsun, bu asla değişmeyecek. Öğretmenin olmaktan gerçekten hoşlanıyorum ve daha da önemlisi, bu yıl yakınlaşmamızı seviyorum" ifadelerini kullanmış.

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Ayrıca öğretmen mektubun ve diğer 'notların' gizli tutulması yönünde bir uyarı notu da eklemiş. Baba Jason, mektubu bulduğunda hissettiklerini anlattı ve "İnanılmaz derecede üzücü" dedi. Öğretmenin mektup bulunduktan birkaç hafta sonra bölgeden ayrıldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen okul öğrenci
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