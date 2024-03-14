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Öğretmen atamaları ile ilgili üzen haber! Milli Eğitim Bakanı Tekin açıkladı! Atama takvimi ne zaman açıklanacak? Mülakat yapılacak mı?

14.03.2024 16:25
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bugün gerçekleştirdiği öğretmen odası buluşması ile ilgili atama bekleyen öğretmenlerin tepkisini çekecek bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Bakan Tekin öğretmen atama takviminin ve sayısının seçimden sonraya kaldığını belirtti. Bakan Tekin’in ayrıca seçimden sonra açıklanacak atama takviminde öğretmen atamalarının da mülakat yapılarak gerçekleştirileceğini söylediği öne sürüldü.

Öğretmen atamaları ile ilgili üzen haber! Milli Eğitim Bakanı Tekin açıkladı! Atama takvimi ne zaman açıklanacak? Mülakat yapılacak mı?

Milyonlarca öğretmen adayının gözü kulağı gelecek atama haberinde. Gazeteci Abdullah Damar, sosyal medya hesabından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e atama takvimi, sayısı ve mülakatlarla ilgili sorular sorduğunu açıkladı.

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ÖĞRETMEN ADAYLARINA KÖTÜ HABER

Damar'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

1) Sevgili gençler, Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin’e atama takvimi, atama sayısı ve mülakatlarla ilgili soruları sordum. Sayın Bakan özetle; atama takviminin seçimlerden sonra açıklanacağını, kontenjanın ihtiyaç ve bütçe çerçevesinde olacağını,

2) Mülakatın, mevzuatta olduğunu, şu anda mülakat puanına göre atama yapıldığını, kendisinin % 50 KPSS puanı+% 50 mülakat puanına göre atama yapacağını, yapılacak mülakatın niteliğinin ise bir ders anlatımı şeklinde olacağını ifade etti.

3) ilkokullarda Müzik, Beden Eğitimi ve Görsel Sanatlar derslerine branş öğretmenlerinin girmesi ile ilgili soruya Sayın Bakan, ihtiyaç duyulan öğretmen planlamasının yapılması ve sınıf öğretmenlerinin ek dersinin düşünülmesi gerektiğini belirtti.

AÇIKLAMAYA TEPKİ GECİKMEDİ

EĞİTİM GÜCÜ SEN-Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat da sosyal medya hesabından karara tepki gösterdi.

Atama takviminin ve sayısının seçim sonrasına kalmasının üzüntü verici olduğunu ifade eden Özat'ın açıklamasının devamı şu şekilde:

"Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin'in bugün öğretmen odası buluşmasında ifade ettiği iddia edilen, atama takviminin ve sayısının Seçimden sonraya kaldığını belirtmesi ve mülakatın olacağını ifade etmesi üzüntü vericidir. 68.000 ücretli öğretmenle, bakanlık öğretmen ihtiyacını karşılamaya çalışırken, atamanın gecikmesi ve mülakatın kaldırılacağı yönündeki Cumhurbaşkanı sözüne rağmen mülakatın yapılacağı ifade edilmesi hem eğitim sistemi için hem de atama bekleyen öğretmenler için; Hayal kırıklığından başka bir şey değildi."

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SAĞLIK BAKANLIĞI’NDA MÜLAKAT YOK! MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NDA MÜLAKAT VAR!

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen atamalarındaki mülakat ısrarına karşın Sağlık Bakanlığı atamalarında mülakat yapılmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ise seçim çalışmaları kapsamında gittiği bölgelerde mülakatsız yaptığı atamalarla ilgili halktan olumlu tepkiler aldığına yönelik haberler de gecikmedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Bolu’da mülakatsız ataması gerçekleştirilen kız babasıyla yaşanan anları paylaştı. Bakan Koca'dan ayrıca mülakatsız alınacak 8 bin işçi alımı ile ilgili de açıklama geldi.

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