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Öğretmen dizisi 2. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Öğretmen Akif'in sevgilisi Zeynep uyanıyor!

DİZİ HABERLERİ  | 10.03.2020 02:58 | Son Güncelleme

Fox TV'nin ilk bölümüyle ekrana damga vuran dizisi Öğretmen'in 2. bölümününden yeni bir fragman yayınlandı. İlker Kaleli'nin başrolünde oynadığı Öğretmen'in 2. bölüm fragmanında, komada olan Akif'in sevgilisi Zeynep uyanıyor. Zeynep'ten gelen haber karşısında Akif ne yapacağını bilemiyor. Akif'in şaşkınlığından yararlanan öğrenciler ise kurtulmak için harekete geçiyor. İşte Öğretmen dizisi 2. yeni bölümden çarpıcı fragman.

Mr. Hiiragi’s Homeroom isimli Japon yapımı bir dizinin uyarlaması olan Öğretmen dizisi 11 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 2. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Mr. Hiiragi’s Homeroom isimli Japon yapımı bir dizinin uyarlaması olan Öğretmen dizisi ilk bölümüyle büyük beğeni toplamıştı. İlker Kaleli, Ceren Moray, Afra Saraçoğlu, Serhat Kılıç, Serkan Keskin, Şerif Erol'un başrollerde oynadığı Öğretmen'in 2. bölümünde Akif, rehin aldığı öğrencilerin saldırısına uğruyor.

ÖĞRETMEN 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Öğrenciler Tuğrul’un ölmemiş olabileceğinden şüpheleniyor. Onu bulmak için harekete geçiyorlar. Bu arada Komiser Yılmaz, Akif Öğretmen’le konuşarak amacını anlamaya çalışıyor. Komiser Yılmaz, Akif Öğretmen’i konuşturabilecek mi?
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Fragmandaki en dramatik an ise Akif Öğretmen’in çocukları karşısına aldığı kısım. Akif öğretmen ben ve sen olunabilmesi için biz olunması gerektiğini insanların anca başkaları ile var olabileceğini söyleyerek öğrencilerden kendisini anlamasını istiyor.

İlk bölümde Akif öğertmen anlaşmanın bozulduğunu söyleyerek bir kurban seçeceğini söylemiş ve Tuğrul'u seçmişti. Tuğrul'un bıçaklandığı sahne herkesi şok etti. Peki Tuğrul gerçekten öldü mü? Dizinin son sahnesinde Akif öğretmenin gizli bir merdiven ile alt kata indiği ve birine su verdiği görüldü. Merdivende de kan lekeleri vardı. Bu Akif'in su verdiği kişinin Tuğrul olduğu ve Tuğrul'un aslında Akif ile ortak çalıştığı şüphesini uyandırdı.

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ÖĞRETMEN DİZİSİ HANGİ YABANCI DİZİDEN UYARLAMA?

Öğretmen dizisi orijinal adı 3 Nen A Kumi: Ima kara Mina-san wa, Hitojichi Desu, İngilizce adı Mr. Hiiragi’s Homeroom olan Japon yapımı bir diziden uyarlama. 2019’da başlayan ve 10 bölüm yayımlanan dizinin IMDB puanı 7,4.

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ÖĞRETMEN DİZİSİ GENEL KONUSU NEDİR?

Hikayenin baş kahramanı olan fizik öğretmeni Akif Erdem; öğrencilerine bir “insanlık dersi” vermek istemektedir. Yalnız Akif Öğretmen; bildiğimiz, alıştığımız öğretmenlerden daha farklı bir ders anlatma yöntemi kullanmaktadır.

Akif Erdem, bu son dersi için öncelikle Küçükkapı Lisesi 12A sınıfını rehin alır ve bir bomba kullanarak sınıfı okulun geri kalanından kopartır. Çocuklar ve Akif artık dışarı çıkamayacaklardır… Ve Akif Öğretmen; çocuklara bir soru sorar; “12A sınıfı öğrencisi Rüya Örnek’in ölümüne aranızdan kim sebep olmuştur?”

Rehin alınan gençlerin bu durumdan kurtulmalarının tek bir yolu vardır; doğruyu söylemek. Çocuklara ve hatta tüm ülkeye “iyi insan” olmanın önemini anlatan, empati kurmayı ve düşünmeyi öğreten Akif Öğretmen’i zamanla anlayacak ve çok sevecek olan öğrenciler; yaptıkları yanlışların farkına varıp son derslerini başarıyla tamamlayacaklardır.

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