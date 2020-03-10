Öğretmen dizisi 2. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Öğretmen Akif'in sevgilisi Zeynep uyanıyor!

Mr. Hiiragi’s Homeroom isimli Japon yapımı bir dizinin uyarlaması olan Öğretmen dizisi 11 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 2. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Mr. Hiiragi’s Homeroom isimli Japon yapımı bir dizinin uyarlaması olan Öğretmen dizisi ilk bölümüyle büyük beğeni toplamıştı. İlker Kaleli, Ceren Moray, Afra Saraçoğlu, Serhat Kılıç, Serkan Keskin, Şerif Erol'un başrollerde oynadığı Öğretmen'in 2. bölümünde Akif, rehin aldığı öğrencilerin saldırısına uğruyor.

ÖĞRETMEN 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Öğrenciler Tuğrul’un ölmemiş olabileceğinden şüpheleniyor. Onu bulmak için harekete geçiyorlar. Bu arada Komiser Yılmaz, Akif Öğretmen’le konuşarak amacını anlamaya çalışıyor. Komiser Yılmaz, Akif Öğretmen’i konuşturabilecek mi?



Fragmandaki en dramatik an ise Akif Öğretmen’in çocukları karşısına aldığı kısım. Akif öğretmen ben ve sen olunabilmesi için biz olunması gerektiğini insanların anca başkaları ile var olabileceğini söyleyerek öğrencilerden kendisini anlamasını istiyor.

İlk bölümde Akif öğertmen anlaşmanın bozulduğunu söyleyerek bir kurban seçeceğini söylemiş ve Tuğrul'u seçmişti. Tuğrul'un bıçaklandığı sahne herkesi şok etti. Peki Tuğrul gerçekten öldü mü? Dizinin son sahnesinde Akif öğretmenin gizli bir merdiven ile alt kata indiği ve birine su verdiği görüldü. Merdivende de kan lekeleri vardı. Bu Akif'in su verdiği kişinin Tuğrul olduğu ve Tuğrul'un aslında Akif ile ortak çalıştığı şüphesini uyandırdı.