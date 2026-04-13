Öğretmen hastalığı olarak biliniyordu sebebi bambaşka çıktı! Basit tedavi hayatını değiştirdi

İngiltere’de yaşayan Philippa, yıllarca varis nedeniyle yaşadığı ağrıların “sadece estetik bir sorun” denilerek ciddiye alınmamasına tepki gösterdi. 60 yaşındaki kadın, 40 yılı aşkın süredir devam eden şikâyetlerinin hayatını olumsuz etkilediğini söyledi.

HASTALIK CİDDİYE ALINMIYOR

Uzmanlara göre varis, yalnızca kozmetik bir problem değil; tedavi edilmediğinde ağrı, kanama, pıhtı ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Buna rağmen birçok hastanın yeterince dikkate alınmadığı belirtiliyor.

"HAYATIM DEĞİŞTİ"

Philippa, özel bir klinikte uygulanan lazer ve damar kapatma yöntemleriyle tedavi edildi. Yıllar sonra ağrılarından kurtulduğunu söyleyen kadın, “Hayatım değişti, artık rahatça giyinebiliyorum” dedi.

Uzmanlar ise uzun süre ayakta kalma, hamilelik veya yanlış bilinen faktörlerin varise neden olduğu düşüncesinin doğru olmadığını, hastalığın büyük oranda genetik olduğunu vurguluyor.