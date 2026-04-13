Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Öğretmen hastalığı olarak biliniyordu sebebi bambaşka çıktı! Basit tedavi hayatını değiştirdi

40 yıl boyunca “önemsiz” denilerek geçiştirilen kadın, ağrılarıyla yaşamaya mahkum edilmişti. Gördüğü modern tedavi sonrası acılarından kurtulduğunu ve hayatına yeniden rahatça devam edebildiğini söyleyen kadın, varisin önemsiz bir hastalık olmadığını vurguladı.

Öğretmen hastalığı olarak biliniyordu sebebi bambaşka çıktı! Basit tedavi hayatını değiştirdi
Çiğdem Berfin Sevinç

İngiltere’de yaşayan Philippa, yıllarca varis nedeniyle yaşadığı ağrıların “sadece estetik bir sorun” denilerek ciddiye alınmamasına tepki gösterdi. 60 yaşındaki kadın, 40 yılı aşkın süredir devam eden şikâyetlerinin hayatını olumsuz etkilediğini söyledi.

Öğretmen hastalığı olarak biliniyordu sebebi bambaşka çıktı! Basit tedavi hayatını değiştirdi 1

HASTALIK CİDDİYE ALINMIYOR

Uzmanlara göre varis, yalnızca kozmetik bir problem değil; tedavi edilmediğinde ağrı, kanama, pıhtı ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Buna rağmen birçok hastanın yeterince dikkate alınmadığı belirtiliyor.

Öğretmen hastalığı olarak biliniyordu sebebi bambaşka çıktı! Basit tedavi hayatını değiştirdi 2

"HAYATIM DEĞİŞTİ"

Philippa, özel bir klinikte uygulanan lazer ve damar kapatma yöntemleriyle tedavi edildi. Yıllar sonra ağrılarından kurtulduğunu söyleyen kadın, “Hayatım değişti, artık rahatça giyinebiliyorum” dedi.

Uzmanlar ise uzun süre ayakta kalma, hamilelik veya yanlış bilinen faktörlerin varise neden olduğu düşüncesinin doğru olmadığını, hastalığın büyük oranda genetik olduğunu vurguluyor.

Anahtar Kelimeler:
varis Öğretmen bacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.