Öğretmenden iğrenç hareket! Sokak ortasında mastürbasyon yaparken yakalandı, öğretmenlikten men edildi

Birmingham’da beden öğretmenliği yapan Jason Ledgister, kamu açık bir parkta bir kadına özel bölgelerini gösterirken yakalandı. Meslek etiğini zedeleyen davranışı nedeniyle öğretmen suçlu bulunduktan sonra ömür boyu görevinden men edildi. Çevresindekilere “Bak” diye bağırarak 15 dakika boyunca mastürbasyon yapan öğretmen savunmasında, “Şu anda öğretmenlik yapmıyorum, işçi olarak çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

West Smethwick Park'ta mastürbasyon yapan öğretmeni gördüklerini ifade eden ismi açıklanmayan bir görgü tanığı, Ledgister’ın eşofmanını ayak bileklerine kadar indirdiğini ve iç çamaşırı giymediğini söyledi.

Öğretim Düzenleme Kurumu başkanı Emma Moir, davranışının "meslekten beklenen standartların önemli ölçüde altında kaldığını" tespit ettikten sonra Ledgister'ı süresiz olarak sınıftan yasakladı. Moir, "Suistimal bulguları ciddi ve sergilenen davranışın, Bay Ledgister'ın öğretmen olarak statüsü üzerinde olumsuz bir etkisi olması ve potansiyel olarak kamu algısına zarar vermesi muhtemeldir. Bu nedenle panel, Bay Ledgister'ın eylemlerinin mesleğin itibarını zedeleyebilecek davranışlar oluşturduğunu tespit etti." dedi.



