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Öğretmenlik Meslek Kanunu geliyor! AK Parti’den yeni açıklama…

30.12.2021 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmenlerin merakla beklediği Öğretmenlik Meslek Kanunu yarın Meclis’e geliyor. Kanunla ilgili detayları açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal teklifin 12 madden oluştuğunu belirtti.

Öğretmenlik Meslek Kanunu geliyor! AK Parti’den yeni açıklama…

Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin ayrıntılarını açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bu kanunla öğretmenlik mesleğinin kariyer haline getirildiğini belirtti. Ünal, meslekte 10 yılını tamamlayanların uzman olacağını ve maaşlarının bin lira artacağını söyledi. Başöğretmen unvanı alanların maaşlarında ise 2 bin lira artış olacak. Teklif 12 maddeden oluşuyor. Kanunun yürürlük tarihi ise 2023 yılı olarak düzenlendi.

Ünal'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

''Teklif 12 maddeden oluşuyor. Yürürlük tarihi 2023 olarak düzenlendi. Cumhurbaşkanımızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde müjdesini verdiği Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin teklifimizi yarın sabah Meclis Başkanlığı'na sunacağız.

Bu kanunla öğretmenlik mesleğini kariyer haline getiriyoruz. Meslekte 10 yılını tamamlayanlar uzman olacak ve bin lira maaşları artacak. Başöğretmen unvanı alanların maaşları 2 bin lira artacak.''

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen
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