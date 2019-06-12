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Oğulcan Engin annesi Seda Sayan ile böyle dalga geçti

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.06.2019 11:07 | Son Güncelleme

Seda Sayan Eser Yenenler-Berfu Yıldız düğününde yaptığı paylaşımlarla gündem olmuştu. Sosyal medyada olay olan o paylaşımlara Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'den komik bir tepki geldi.

Oğulcan Engin annesi Seda Sayan ile böyle dalga geçti

Yemekteyiz'in yeni sunucusu ünlü şarkıcı Seda Sayan hafta sonu katıldığı Eser Yenenler-Berfu Yıldız çiftinin düğününde yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem olmuştu.

Acun Ilıcalı’ya yaptığı bebek filtresi ile yorum yağmuruna tutulan Sayan’a oğlu Oğulcan’dan şakayla karışık bir gönderme geldi.

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Aynı düğünden bu sefer oğlu Oğulcan Engin bir kare paylaşarak altına da "filtresiz" yazdı.

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Annesiyle dalga geçenleri ve annesinin yaptığı filtreli paylaşımları ti'ye alan bu paylaşımın ardından Seda Sayan sessizliğini bozdu. Sayan oğlunun yaptığı paylaşımın altına "Ay size de yaranamıyorum doğal botoks yapıyorum uygulamalarla beğenmiyosunuz be" yazdı.

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