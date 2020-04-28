Oğulcan Engin'in bebeklik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu!

Engin'in bebekliğini Ezgi Eyüboğlu'na benzeten sosyal medya kullanıcıları, çiftin bebeklerinin 'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Havuç' karakterini canlandıran Furkan Kızılay gibi olacağı yönünde yorumlar yaptı.

Ezgi Eyüboğlu ile ilişkisini ciddi bir şekilde yürüten Oğulcan Engin, sosyal medyanın çok konuşulan ünlü isimleri arasına girdi.