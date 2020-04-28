Engin'in bebekliğini Ezgi Eyüboğlu'na benzeten sosyal medya kullanıcıları, çiftin bebeklerinin 'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Havuç' karakterini canlandıran Furkan Kızılay gibi olacağı yönünde yorumlar yaptı.
Oğulcan Engin'in bebeklik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu!
Ezgi Eyüboğlu ile ilişkisini ciddi bir şekilde yürüten Oğulcan Engin, sosyal medyanın çok konuşulan ünlü isimleri arasına girdi.
Karantina günlerini Oğulcan Engin'in Mecidiyeköy'deki evinde geçiren Ezgi Eyüboğlu, sosyal medya paylaşımlarını ihmal etmiyor. Sevgilisine göre daha az paylaşımda bulunan Oğulcan Engin, bebeklik fotoğrafıyla sosyal medyanın gündeminde.
Bebekliğindeki saç ve ten rengi ile sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'na olan benzerliğine dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları, çiftin bebeklerinin 'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Havuç' karakterini canlandıran Furkan Kızılay'a benzeyeceğini söyledi.
İşte Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin'in bebeklik hali...
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