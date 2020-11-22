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Oğulcan Engin ve sevgilisi Ezgi Eyüboğlu’ndan göz göze paylaşım! Aşka geldiler!

22.11.2020 14:59 | Son Güncelleme:
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Oğulcan Engin ve sevgilisi Ezgi Eyüboğlu’ndan göz göze paylaşım! Aşka geldiler!

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ve Seda Sayan ile Sinan Engin’in oğulları Oğulcan Engin’in aşkları dolu dizgin devam ediyor. Mart ayında başlayan ilişkilerini saklamaktan vazgeçen çift mutluluklarını sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla gösterdi. İkilinin aşk tatilinden gelen romantik kare sevenlerinden tam not aldı.

Mart ayında Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin yeni bir aşka yelken açmıştı. Normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber Bodrum-Çeşme arasında yaz tatilini geçiren çift yeni bir tatil rotası belirledi. Kapadokya’da tatil yapan Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin İstanbul’a döner dönmez soluğu arkadaşlarının yanında aldı. Sevilen çift yakın dostları İbrahim Büyükak ve eşi Nurdan Büyükak ile Esat Yontunç ve eşi Hande Yontuç’la ev kiraladı. Güzel oyuncu eğlenceli tatillerinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

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ROMANTİK PAYLAŞIM

ezgi eyüboğlu

İlişkilerinde 10. ayı geride bırakan Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin’in romantik paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu. İkilinin birbirlerine aşk dolu bakışları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü çiftin hayranları "çok yakışıyorsunuz, maşallah, nazar değmesin” yorumlarıyla genç sevgilileri destekledi.

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