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Oğuz Yılmaz'ın eşi Aylin Yılmaz özlemini paylaştı

21.11.2021 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Oğuz Yılmaz'ın eşi Aylin Yılmaz duygusal notuyla dikkat çekti. Yılmaz eşine duyduğu özlemi takipçileriyle paylaştı.

Oğuz Yılmaz'ın eşi Aylin Yılmaz özlemini paylaştı

Ankara'daki evinde kalp krizi geçiren şarkıcı Oğuz Yılmaz hayatını kaybetmişti. 53 yaşında hayatını kaybeden Yılmaz'ın eşi duygusal bir paylaşım yaptı.

Aylin Yılmaz paylaşımında "Bugün sensizliğin 6 ay 184 gün 4416 saat 264960 dakika 15897600 saniyesi sensiz ve derin anılar. Seni her an düşündüğümde yüreğimde kıyamet kopar. Yaşarken ölmek bu olsa gerek. Seni çok özledim CANOM" yazdı.

OĞUZ YILMAZ KİMDİR?

1968 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Müziği küçük yıllardan beri merak sarmıştır. Küçük yaşlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği müzik yarışmalarına girerek müziğe başlamıştır. 1989 yılında "Duydun mu? - Bi Denem" adında, ilk albümünü yayımlamıştır ve yaptığı bu şarkı satış rekorları kırmıştır. 1991 yılında yaptığı anlaşmayla Kazan Plak'la anlaşma yaparak 10’a yakın albüme imza attı. 1993'te "Çarşı Çakalı", 1994'te "Vurgunum Sana", 1995 yılında "Zilli Dilek", 1996 yılında "Nazlı'mı Beklerim", 1997 yılında "Keriman" gibi albümlere imza attı. 1999 yılında "Usta" albümünü yayımladı.

Bu albümünde yer alan parça "Bas Bas Paraları Leyla"ya, Türkiye’de ve Avrupa'da büyük ilgi gördü. 2003 yılında "Gördün mü?" albümü ile tekrar müzik marketlerdeki yerini aldı. "Çekirge ve Gördün mü?' gibi hit şarkılara imza attı, "Çekirge" parçasıyla çocukların büyük beğenisini kazandı. 2004 yılında kendi müzik şirketiyle yoluna devam eden Oğuz Yılmaz Yılmazlar Plak Şirketini kurdu. Oğuz Yılmaz ayrıca kızı Sude'yle "Uğur Böceğim" şarkısında düet yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan Oğuz Yılmaz, 19 Mayıs 2021'de geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında hayatını kaybetti.

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Oğuz Yılmaz
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