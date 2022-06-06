Oğuzhan Koç’a Demet Özdemir uğurlu geldi! Yeni sahne ücreti şoke etti

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir aşkı sık sık gündeme geliyor. İkili, geçtiğimiz aralık ayında Paris'e gitmiş, ancak sonrasında ayrılmıştı. Ancak ayrılığa dayanamayan Demet ve Oğuzhan, kısa sürede 'Aşk yeniden' demişti. Barışmalarının üzerinden fazla zaman geçmeden Koç, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Demet Özdemir'e evlenme teklifi etmişti.

Bu yaz evleneceği güzel oyuncuyla beraberliği ile adından söz ettiren Koç'a sevgilisi uğurlu geldi. Takvim'in haberine göre; Beyoğlu Kültür Yolu Festivali konserinde eski ve yeni şarkılarından oluşan repertuarıyla iki saate yakın sahnede kalan Oğuzhan Koç Konya, Bursa, İzmir, Bartın, Antalya olmak üzere arka arkaya konser maratonuna devam edecek.

DÜĞÜN MASRAFI TAMAM

Konser ücretine de zam yapan Koç'un eskiden 70 bin TL olan sahne ücretini 100 bin TL'ye çıkardı.

Öte yandan ünlü müzisyenin sadece bu ay 11 konser vereceği düşünülürse Demet Özdemir'le yapacağı düğün masraflarının çoğunu da bir ayda kazandığı yaklaşık 1 milyon TL ile çıkarmış olacak.

