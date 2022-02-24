Oğuzhan Koç ateşli sahnelerden rahatsız olmuştu! Demet Özdemir paylaşımı şaşırttı

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un ayrılmasına sebep olan şeyin kıskançlık krizi olduğu iddiası vardı. Şükrü Özyıldız ile Demet Özdemir'in sevişme sahnelerini Oğuzhan Koç'un kıskandığı konuşuluyordu. İkilinin ayrılık kararı kısa sürmüş ve çift barışarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın 'Aşk Taktikleri' adlı film büyük başarı elde etti. Aşk Taktikleri filminin başarısını Oğuzhan Koç da paylaşınca herkes şaşırdı. Öpüşme sahneleri konuşulan dizinin Türkiye TOP 10 listesinde birinci sırada olmasını paylaşan Koç sevgilisi Demet Özdemir'i paylaşarak "As bayrakları" notunu düştü.

Demet Özdemir de sevgilisinin paylaşımını paylaşarak "Asarsam görürsün" yorumunu yaptı.

Oğuzhan Koç'un paylaşımı sonrası "Kıskançlık bitmiş", "Başarı unutturdu o sahneleri" yorumları yapıldı.

