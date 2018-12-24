MAGAZİN

Oğuzhan Koç'tan hayranlarına yeni single müjdesi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.12.2018 02:29 | Son Güncelleme

Oğuzhan Koç bir alışveriş merkezinin yeni yıl etkinliğinde hayranlarıyla buluştu. Verdiği konserde sevilen şarkılarını seslendiren Oğuzhan Koç hayranlarına yeni single müjdesini de verdi.

Oğuzhan Koç'tan hayranlarına yeni single müjdesi!

Tepe Nautilus'da düzenlenen konserde sahne alan Oğuzhan Koç,, en beğenilen parçalarını hayranları için söyledi. Sahneden herkese yeni yılın sağlık ve huzur getirmesini dileyen Oğuzhan Koç, yeni single'ın Ocak'ın ikinci haftası çıkacağının müjdesini verdi.

Konser öncesinde soruları yanıtlayan Oğuzhan Koç, evlilik konusuna "Kısmet! belirli bir planlamamız yok, hayatı akışına bırakmak lazım ama zamanı geldiğinde o da olur" dedi.

YENİ SINGLE MÜJDESİ!
Yeni single'ın Ocak'ın ikinci haftası piyasada olacağını söyleyen Koç, 2019'un sadece kendi parçalarını seslendireceği düetsiz bir yıl olacağını söyledi. Bu yıl "Yol Arkadaşım 3" olmayacağını, İbrahim Büyükak'ın yeni bir senaryo üzerinde çalıştığını söyleyen Koç, kamera önünde henüz kimlerin olacağını bilmediğini de belirtti.

oguzhan 2

Son dönem ekran önünde ayrı projelerde yer alsalar da İbrahim Büyükak ve Eser Yenenler ile 10 yaşından beri arkadaş olduklarını belirten Koç, "Ekran karşısında veya sahnede bir arada olmasak da kamera arkasında her şeyi 3 kişi yapıyoruz, birbirimizin projeleri için bir arada çalışıyoruz" dedi. Beyazıt Öztürk'ün bu işi zirvede bıraktığı dönemde Eser Yenenler'in yeni bir platform yarattığını söyleyen Koç, "Kimse Beyazıt Öztürk'ün yerini alamaz. O bu işi zirveye taşıdı ve istediği zaman yine oradan alıp kendi efsanesine devam edebilecek bir isim. Eser de Türkiye'nin en iyi sunucu ve TV programcılarından biri olarak kendi efsanesini yaratacak" şeklinde konuştu.

İnce bel için kaburgalarını bile aldırmıştı! Ama şimdiki halini gören inanamadı! Bu ne hal Sophia...İnce bel için kaburgalarını bile aldırmıştı! Ama şimdiki halini gören inanamadı! Bu ne hal Sophia...
MasterChef Türkiye şampiyonu Uğur Kardaş kimdir? MasterChef Türkiye şampiyonu Uğur Kardaş kimdir?
Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
oğuzhan koç oğuzhan koç single

En Çok Okunan Haberler

Trump görüşmeyi, Erdoğan anlaşmayı duyurdu! Art arda Tweet'ler

Trump görüşmeyi, Erdoğan anlaşmayı duyurdu! Art arda Tweet'ler

Nihat Doğan'dan MasterChef Murat için olay sözler

Nihat Doğan'dan MasterChef Murat için olay sözler

Arkadaşları gözyaşlarını tutamadı! Feci şekilde can verdi

Arkadaşları gözyaşlarını tutamadı! Feci şekilde can verdi

AK Parti'nin en büyük endişesini açıkladı! Bu sözler çok konuşulur

AK Parti'nin en büyük endişesini açıkladı! Bu sözler çok konuşulur

Meteoroloji uzmanı açıkladı: Salı günü kar topu oynayabiliriz

Meteoroloji uzmanı açıkladı: Salı günü kar topu oynayabiliriz

Galatasaray'dan farklı kapanış!

Galatasaray'dan farklı kapanış!

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Chole Loughnan, Serdar Ortaç'tan boşanıyor mu? Açıkladı

Chole Loughnan, Serdar Ortaç'tan boşanıyor mu? Açıkladı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hande Ataizi'nin yılbaşı alışverişi!

Hande Ataizi'nin yılbaşı alışverişi!

MasterChef Türkiye şampiyonu Uğur Kardaş kimdir? MasterChef Uğur nerede çalıştı?

MasterChef Türkiye şampiyonu Uğur Kardaş kimdir?

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

Hülya Avşar sarı saçlı yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı!

Hülya Avşar yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı!

Nihat Doğan'dan MasterChef Murat için olay sözler

Ağzını bozdu: Acun izin versin...

Nusret Gökçe'den aile fotoğrafını paylaştı

Aile fotoğrafını paylaştı! Beğeni yağdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.