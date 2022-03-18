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Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çiftinin düğün tarihi belli oldu

18.03.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, 14 Şubat'taki evlilik teklifinden sonra düğün hazırlıklarına başladı. İkili, ilişkilerinin başladığı Çeşme'de ağustos ayında nikah masasına oturmayı planlıyor.

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çiftinin düğün tarihi belli oldu

Başarılı şarkıcı Oğuzhan Koç, 2021 yılının ilk aylarında aşk yaşamaya başladığı oyuncu Demet Özdemir'e kısa süreli bir ayrılık yaşadıktan sonra 14 Şubat'ta evlilik teklifi etti. İlişkilerine bir şans daha veren ünlü çift, şimdilerde düğün hazırlıklarına başladı.

AĞUSTOS AYINDA EVLENECEKLER

Takvim'de yer alan habere göre, önümüzdeki yaz aylarında nikah masasına oturmaya hazırlanan çiftin düğün detayları belli oldu. İkilinin 13/14 ya da 20/21 Ağustos tarihlerinde iki gün iki gece sürecek eğlenceli bir düğün yapmayı planlıyor.

AŞKLARININ BAŞLADIĞI YERİ SEÇTİLER

İkili, son dönemdeki destinasyon düğünleri konseptine de uyarak düğünü Çeşme'de yapmayı planlıyor. Çiftin düğün yeri olarak Çeşme'yi seçmelerinin de romantik bir nedeni var. İkilinin aşkı 2021 yılında Çeşme'de başlamıştı.

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti, ağustos ayında Çeşme'de evleniyor


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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç
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