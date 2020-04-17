Oğuzhan Koç: Yemek getiren kargocuyla sarılıp öpüştük

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculukta yapan Oğuzhan Koç, İbrahim Selim'in YouTube'daki programına konuk oldu. Yakın arkadaşları Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'tan bahseden Koç, karantina sürecinde en dikkatsiz davrandığı olayı da anlattı.

"ESTETİĞİM YOK, SAÇ TEDAVİSİ YAPTIRDIM"

Bu zamana kadar hiç dövme yaptırmadığını söyleyen Oğuzhan Koç, "Kendimi şanslı hissediyorum. Herkes kendini eskiz defterine çevirdi. Kimi görsem ensesinde barkod var" dedi. Estetik hakkında da konuşan şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Estetiğim yok. Çok uzun süre dişime tel taktım. Ciddi bir saç dökülmesi problemim vardı. 'Yol Arkadaşım 1'i çekerken saçım çok azdı, yönetmen protez takmamı istedi. Onu kafaya yapıştırdım ama bir zulüm. Müthiş kaşındırıyor. Artı insanın o kadar saçı olamaz. Kafamda 6 ay Dinarsu halıyla gezdim. Kafan kaşınınca kafanı sallıyorsun. Beş ay öyle gezdikten sonra çıkarıp attım. Ardından saç tedavisi yaptırdım."

"KURYE İLE SARILDIK, ÖPÜŞTÜK"

Koronavirüs salgınından dolayı kendisini karantinaya alan Oğuzhan Koç, bu süreçte yaptığı en dikkatsiz şeyi de şöyle anlattı: "Salgın sürecinde yaptığım en dikkatsizce şey; eve pizza sipariş vermek oldu. Kurye ile fotoğraf çektirdik. Adam beni görünce yükseldi. Sarıldı, öpüştük. Sonrasında, Banu Alkan'ın filmlerde duşta ağladığı bir an vardır ya hani. Kendimi öyle buldum. Ağladım ağladım açıldım."