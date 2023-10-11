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Oğuzhan Uğur Dilan Polat'ın MASAK raporuna dayanamadı! "İkinci sezona aşırı yükseliyorum"

11.10.2023 13:22 | Son Güncelleme:
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Lüks yaşantısı ve kara para akladığı iddialarıyla günlerdir gündemden düşmeyen fenomen Dilan Polat son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Ünlü isim Oğuzhan Uğur da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Polat hakkındaki iddialara kayıtsız kalamadı.

Sosyal medyada 7 milyon takipçisi bulunan Dilan Polat son günlerde kara para aklama iddiaları ile gündemde. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddia ortaya atılan Dilan Polat ve eşiyle ilgili rapor hazırladı. Bu raporun ortaya çıkmasının ardından Oğuzhan Uğur da paylaşım yaptı.

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“Hiç yorum yapmadım bu olayla ilgili” diyen Uğur paylaşımında "Yorum yapacak kadar takip etmedim ama nereye kaçsam önüme düştü. Dizi izler gibi izledim (güzel dizi olurdu) ancak ilk sezonun finali erken gelmiş. Ne yalan söyleyeyim, bu final yüzünden ikinci sezona aşırı yükseliyorum." cümlelerine yer verdi.

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Ünlü isim Twitter hesabından Feyza Altun'un Dilan Polat ile ilgili "MASAK ünlü fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ı yakın takibe aldı! 100 milyonlarca liralık şaibeli işlem var! MASAK raporunda tek tek açıklandı!" paylaşımını yayınladı.

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Dilan Polat Oğuzhan Uğur sosyal medya feyza

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