Oğuzhan Uğur 'Filistin düşmanlığı'yla suçlanınca... "İnanılmaz..."

Hamas'ın silahlı grubu Kassam Tugayları'nın İsrail'e düzenlediği 'Aksa Tufanı' saldırısı sonrası bölgede şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalar sürerken, Oğuzhan Uğur'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

"Filistinliler, açgözlü dedelerinin sattıkları topraklar üzerine kurulmuş İsrail’e intihar saldırısı yaptı. Bu defa kaybettikleri yalnızca üzerine bombalı yelek giydirdikleri fedaileri de olmayacak" diyen Oğuzhan Uğur tepkiler sonrası yeni bir açıklama yaptı.

Fenomen isim açıklamasında şunları söyledi:

"Bazısı konuyu bir şekilde 'Filistin düşmanlığı yapıyor'a getirmiş. İnanılmaz… Yazı uzun gerçi, ondandır… Bir de siz 10 sene evvel atılan tivitleri bile bulabiliyorsunuz. Yıllarca İsrail’in her saldırısını kınadığım tivitlerimi bulup servis ediniz. Onlar daha kısa, kolay anlaşılır."