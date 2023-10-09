MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oğuzhan Uğur 'Filistin düşmanlığı'yla suçlanınca... "İnanılmaz..."

Oğuzhan Uğur 'Filistin düşmanlığı'yla suçlanınca... "İnanılmaz..."

09.10.2023 09:08 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğuzhan Uğur İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar sonrasında yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Tepki çeken ve sosyal medyada gündem olan Uğur, "Bazısı konuyu bir şekilde 'Filistin düşmanlığı yapıyor'a getirmiş" diyerek açıklama yaptı.

Hamas'ın silahlı grubu Kassam Tugayları'nın İsrail'e düzenlediği 'Aksa Tufanı' saldırısı sonrası bölgede şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalar sürerken, Oğuzhan Uğur'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

"Filistinliler, açgözlü dedelerinin sattıkları topraklar üzerine kurulmuş İsrail’e intihar saldırısı yaptı. Bu defa kaybettikleri yalnızca üzerine bombalı yelek giydirdikleri fedaileri de olmayacak" diyen Oğuzhan Uğur tepkiler sonrası yeni bir açıklama yaptı.

Fenomen isim açıklamasında şunları söyledi:

Ekran Alıntısı

"Bazısı konuyu bir şekilde 'Filistin düşmanlığı yapıyor'a getirmiş. İnanılmaz… Yazı uzun gerçi, ondandır… Bir de siz 10 sene evvel atılan tivitleri bile bulabiliyorsunuz. Yıllarca İsrail’in her saldırısını kınadığım tivitlerimi bulup servis ediniz. Onlar daha kısa, kolay anlaşılır."

Sosyal medyada gündem oldu! "Mehmetçik Filistin’e diye..." Sosyal medyada gündem oldu! "Mehmetçik Filistin’e diye..."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ebru Şancı dayanamayıp Dilan Polat'a mesaj atıp uyarmış! İşte aldığı yanıtEbru Şancı dayanamayıp Dilan Polat'a mesaj atıp uyarmış! İşte aldığı yanıt
Reklam için poz verdi! İddialı tarzına beğeni yağdıReklam için poz verdi! İddialı tarzına beğeni yağdı
Rita Ora beyaz bluzuyla poz verdi! Sütyensiz poz gündem olduRita Ora beyaz bluzuyla poz verdi! Sütyensiz poz gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
Oğuzhan Uğur sosyal medya ele söyledi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

Düğün şakası olay oldu! Cebinden çıkarttı

Düğün şakası olay oldu! Cebinden çıkarttı

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.