Oğuzhan Uğur Instagram'a girdi! Görüntülenme sayısını görünce... "Ne anladım ben bu yasaktan?"

2 Ağustos'ta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi.

Meta ile yapılan görüşmeler sonuç vermezken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Instagramın açılması konusunda yapılan görüşmelerde tam istediğimiz sonucu alamadık" dedi.

Erişim engeli devam ederken kullanıcıların bir kısmı ise VPN kullanarak Instagram'a giriş sağlıyor.

Oğuzhan Uğur da bu yöntemle bir paylaşım yaptı ve görüntülenme sayısını görünce şaştı kaldı.

Oğuzhan Uğur bir paylaşım yaparak "Yasaktan evvel 3 saatte 450-500 bin görüntülenme alıyordu hikâyelerim. Şu an yasak var, 3 saatte 400 bin görüntülenme almış. Ne anladım ben bu yasaktan? Bu ne anarşiklik?" açıklamalarında bulundu.