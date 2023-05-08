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Oğuzhan Uğur: Kahroluyorum! Bunu paylaşmak zorundasınız...

08.05.2023 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük depremin ardından deprem bölgelerine koşan ve ilk günden beri yardım çalışmalarını sürdüren Oğuzhan Uğur deprem özel yayını yaptı. Fenomen Uğur "Bunu paylaşmak zorundasınız..." diyerek bu süreçte tanık olduklarına dair paylaşımda bulundu.

Oğuzhan Uğur: Kahroluyorum! Bunu paylaşmak zorundasınız...

Depremde ekibi ile birlikte arama kurtarma çalışmaları için seferber olan YouTuber Oğuzhan Uğur, son dönemde siyasetçilerle yaptığı programlarla da gündemdeydi.

Ünlü fenomen bu yayınlardan sonra Deprem Özel yayını yapmak için deprem bölgelerine gitti.

Ekran Alıntısı

Oğuzhan Uğur'un bu çekimler sonrası yaptığı paylaşım ise gündem oldu.

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Uğur paylaşımında "Kahroluyorum… Deprem Özel’in tanıtımını bitirmeye çalışıyorum… Kahroluyorum… 7 senedir program yapıyorum, bir kere bile videolarımızı paylaşın ya da izleyin demedim. Yayında dedim bıraktım ortaya… Fakat bunu paylaşmak zorundasınız. Kalbiniz dayanmayacak… İzlemek zorundasınız. Aklınız almayacak, dinlemek zorundasınız. Onlara sizin adınıza bir söz verdim, beni yalnız bırakamazsınız. Tanıtım iki üç saate yayında…" dedi.

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