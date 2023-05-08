Oğuzhan Uğur: Kahroluyorum! Bunu paylaşmak zorundasınız...

Depremde ekibi ile birlikte arama kurtarma çalışmaları için seferber olan YouTuber Oğuzhan Uğur, son dönemde siyasetçilerle yaptığı programlarla da gündemdeydi.

Ünlü fenomen bu yayınlardan sonra Deprem Özel yayını yapmak için deprem bölgelerine gitti.

Oğuzhan Uğur'un bu çekimler sonrası yaptığı paylaşım ise gündem oldu.

Uğur paylaşımında "Kahroluyorum… Deprem Özel’in tanıtımını bitirmeye çalışıyorum… Kahroluyorum… 7 senedir program yapıyorum, bir kere bile videolarımızı paylaşın ya da izleyin demedim. Yayında dedim bıraktım ortaya… Fakat bunu paylaşmak zorundasınız. Kalbiniz dayanmayacak… İzlemek zorundasınız. Aklınız almayacak, dinlemek zorundasınız. Onlara sizin adınıza bir söz verdim, beni yalnız bırakamazsınız. Tanıtım iki üç saate yayında…" dedi.



