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Oğuzhan Uğur'un Nusret'le ilgili iması olay oldu! 'Benim sevgilim Nusret'e twerk yapsa...'

06.10.2020 10:25 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde Nusret'e twerk yaparken sevgilisi tarafından tepki gören kadının videosu gündeme düşmüştü. Oğuzhan Uğur bu olaydan sonra Babala TV kanalında yayımlanan programında Nusret’e tartışma yaratacak bir imada bulundu.

Youtube’daki Pinç programıyla adından söz ettiren Oğuzhan Uğur, programın son yayımlanan bölümünde geçtiğimiz günlerde mekanında twerk yapan bir kadının görüntüleriyle gündeme gelen Nusret hakkında konuştu.

Uğur, ‘Nusret’ten zarar gelmez” sözleriyle fenomen kasap Nusret’e gay imasında bulundu. Oğuzhan Uğur açıklamasında ”Benim sevgilim Nusret’e twerk yapsa, ben hiç alınmam. Hepimiz alıyoruz dedikoduları” sözleriyle dikkat çekti. Oğuzhan Uğur, ”Nusret’ten zarar gelmez” ifadeleriyle sosyal medyada gündem oldu. Uğur'un bu homofobik tavrı çoğu sosyal medya kullanıcısından tepki gördü.

Nusret twerk yapan kadını kameraya alırken... Sevgilisi mekanı bastı olanlar olduNusret twerk yapan kadını kameraya alırken... Sevgilisi mekanı bastı olanlar oldu

Nusret Gökçe'nin mekanında twerk yapan kadın gündem olmuştu. Kadın sevgilisini görünce kaçmaya başlamış ve o anlar kameraya yansımıştı. Twerk yapan kadını kameraya alan Nusret Gökçe ise neye uğradığını şaşırmıştı.

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