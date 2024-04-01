MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oğuzhan Uğur'un seçim yorumu gündemde! "Bunca yıl birileri çok şımarmış..."

Oğuzhan Uğur'un seçim yorumu gündemde! "Bunca yıl birileri çok şımarmış..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.04.2024 07:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrasında yeni yerel yönetimler belirlendi. 14'ü büyükşehir 35 belediye kazanan CHP gündemde. Oğuzhan Uğur da seçim sonrası paylaşımıyla dikkat çekti.

Oğuzhan Uğur'un seçim yorumu gündemde! "Bunca yıl birileri çok şımarmış..."

Türkiye 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP, 14'ü büyükşehir 35 belediye kazandı. K parti ise oy oranında, ilk kez 2. sıraya geriledi.

Sosyal medyanın gündemi de elbette seçimlerdi. Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimlerinden olan Oğuzhan Uğur da seçim sonuçlarına dair fikirlerini paylaştı.

sd

"YAPTIM OLDU DÖNEMİ BİTTİ"

"Seçim sonuçları vatana millete hayırlı olsun" diyen Oğuzhan Uğur şunları yazdı:

O paylaşıma sert tepki! "Ne dönek adamsın..." O paylaşıma sert tepki! "Ne dönek adamsın..."

"Birileri bu sonucun yeni bir başlangıç olduğunu savunurken, birileri geçici bir uyarı olduğu kanaatinde. Hangisi haklı çıkarsa çıksın, bunca yıl birileri çok şımarmış, birileri de pek bunalmıştı. Hangisi haklı çıkarsa çıksın, yaptım oldu dönemi bitti, tekrar halk ne der dönemi başladı. Hangisi haklı çıkarsa çıksın, bugüne kadar her şeye tamam diyen, her hatayı sineye çeken halk, uzun zaman sonra varlığını hatırlattı. Bugün bazı siyasiler, halkın partiler için değil, partilerin halk için var olduğunu hatırladı. Bir uyarı mıydı, devrim miydi tartışılsın tabii… Ancak bu seçimlerin galibi tartışmasız halktı."

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ezgi Mola'dan Mansur Yavaş paylaşımı! Olay gönderme: Kendine 10 daire alarak...Ezgi Mola'dan Mansur Yavaş paylaşımı! Olay gönderme: Kendine 10 daire alarak...
O paylaşıma olay tepki! "Dönek" deyip eklediO paylaşıma olay tepki! "Dönek" deyip ekledi
Erdal Beşikçioğlu, Hakan Peker, Gökhan Zan, Davut Güloğlu, İrfan Değirmenci yarışıyordu! İşte belediye başkanı seçilen ünlü isimlerErdal Beşikçioğlu, Hakan Peker, Gökhan Zan, Davut Güloğlu, İrfan Değirmenci yarışıyordu! İşte belediye başkanı seçilen ünlü isimler
Anahtar Kelimeler:
Oğuzhan Uğur Seçim 2024 ele
En Çok Okunan Haberler
Erdal Beşikçioğlu, Hakan Peker, Gökhan Zan, Davut Güloğlu, İrfan Değirmenci yarışıyordu! İşte belediye başkanı seçilen ünlü isimler

Erdal Beşikçioğlu, Hakan Peker, Gökhan Zan, Davut Güloğlu, İrfan Değirmenci yarışıyordu! İşte belediye başkanı seçilen ünlü isimler

CANLI HATAY SEÇİM SONUÇLARI! Hatay'da seçimi kim kazandı?

CANLI HATAY SEÇİM SONUÇLARI! Hatay'da seçimi kim kazandı?

Yerel seçim maratonu sona erdi! İşte AK Parti ve MHP'den CHP'ye geçen iller

Yerel seçim maratonu sona erdi! İşte AK Parti ve MHP'den CHP'ye geçen iller

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimlerle ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimlerle ilgili ilk açıklama

Sonuçlardan sonra bu sözlerle stüdyodan ayrıldı

Sonuçlardan sonra bu sözlerle stüdyodan ayrıldı

2 noktada seçim gerginliği! Taşlarla saldırdılar, yaralılar var

2 noktada seçim gerginliği! Taşlarla saldırdılar, yaralılar var

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.