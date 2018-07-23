Oğuzhan Uğur YouTube'tan kazandığı 223 bin TL'lik reklam gelirini şehit ailelerine bağışladı

YouTube üzerinden birçok ünlü ve siyasi liderleri sunuculuğunu yaptığı Babala TV'ye konuk alan Oğuzhan Uğur ve ekibi, geçtiğimiz sene verdikleri sözü tuttu. Kanalın reklam geliri olan 223 bin TL'yi şehit aileleri ve gazilere bağışlandı.

"HER KURUŞU ŞEHİT AİLELERİNE VE GAZİLERİMİZE BAĞIŞLANDI"

YouTube üzerinden yayın yapan ve 1 milyon 400 bine yakın takipçisi bulunana Babala TV, geçtiğimiz sene Nisan ayından Temmuz ayına kadar olan 223 bin TL'lik reklam gelirini bağışladı. Kanalın sunuculuğunu yapan şarkıcı Oğuzhan Uğur, Instagram hesabından mutlu haberi şu sözlerle duyurdu: "Göstere göstere! Helal olsun çete! 5 bin TL ile başlamıştık, şimdi 223 bin TL oldu ve artmaya devam ediyor. Her kuruşu Şehit aileleri ve Gazilerimize bağışlandı. Siz yaptınız. Çetenin böylesi. Kimileri birine iftira atarak, dedikodu yaparak ya da saldırarak yapar ama bizce prim dediğin böyle yapılır."

