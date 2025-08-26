Okan Bayülgen aldığı emekli maaşını açıkladı! 'Emekliyim, geçinemiyorum' diyen vatandaşa verdiği tepki gündem oldu

Ünlü televizyon sunucusu Okan Bayülgen sosyal medyada gündem oldu. Edremit'te vatandaşlarla bir araya gelen ve karşılıklı soru cevap yapan Bayülgen'e ekonomiyle ilgili sorulan sorular ünlü şovmene zor anlar yaşattı. Bayülgen konuya esprili bir dille yaklaşarak, 'Siz gerçekten kafa buluyorsunuz benimle' dedi.

"EMEKLİYİM, GEÇİNEMİYORUM"

Mikrofonu eline alan bir vatandaş Bayülgen'e, "Hocam bugünkü ekonomiyi nasıl görüyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Bayülgen bu soruya hemen, 'Müthiş, çok memnunuz' yanıtını verdi. Aynı vatandaş daha sonra, "Ben emekliyim, geçinemiyorum. Nasıl olacak?" sorusunu sordu. Bayülgen bu sitem karşısında cevap veremedi ve bekledi. Vatandaş bu kez de, 'Ne oldu, neden durdunuz' dedi. Bayülgen ise yaşananlardan sonra şu yanıtı verdi;

"EN DÜŞÜKTEN EMEKLİYİM"

Durdum çünkü apıştım kaldım bu sözleriniz karşısında. Ne yapacağımı bilemedim. Şoka girdim. Hatta bir laf ettiniz ben bittim sahnede. Kala kaldım. Lütfen toplantıdan sonra böyle anlatın. Ben de bir süredir emekliyim. 61 yaşındayım. Öyle seviniyoruz... İkramiye oluyor. Telefonuma bildirim geliyor, bin lira yattı diye bayılıyorum. Bir de ben en düşükten emekliyim. (16 bin 881 TL)

"EMEKLİLERE DEĞİNEBİLİR MİSİNİZ?"

Başka bir seyirci ise, "Maşallah yani süper bizim emeklilerimiz. Nasıl geçiniyorlar anlayamıyorum. Bununla ilgili var mı bir fikriniz? Bu konuya değinebilir misiniz? Bilmiyorum değinebilir misiniz?" diye ısrarla sorması karşısında Bayülgen, "O kadar beni tehdit ediyorsun ki 'Değinebilir misin?' diye ben burada baskı altındayım. Tabii ki değineceğim canımın içi sen iste ben her şeye değinirim." dedi.

"BENİMLE KAFA BULUYORSUNUZ"

Bayülgen bu konuşmaların ardından, "Ben bu geceye bayıldım" ifadelerini kullandı. "Buradan Kuşadası'na gitmeyeceğim" diyen Bayülgen, "Yanınıza geleceğim. Emekli maaşından küfretmeye başlarız, atanamayan öğretmenleri de çözersek... Bir de astsubaylara geçeceğiz. Ne kaldı, Merkez Bankası'ndan bahsederiz biraz. Siz hakikaten benimle kafa buluyorsunuz. Müthiş." diyerek kahkaha attı.

"NE ACAYİPSİNİZ"

Bayülgen konuşmasının devamında, "Kim gelecekse afişe asılıyor. Herkes meydanı dolduruyor. 'A bu Okan geliyor ağzına s..., şaşkına dönsün, beter olsun, nasıl geldi nasıl gitti bilemesin diye' ne acayipsiniz. Edremit'te şu yaşadığım tecrübeyi unutmayacağım" dedi.