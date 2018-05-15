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Okan Bayülgen'den tiyatro oyunlarına milli yas ertelemesi

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.05.2018 10:20 | Son Güncelleme

Televizyon sunucusu ve oyuncu Okan Bayülgen, tüm oyunlarını İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısının ardından Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edilmesi nedeniyle ertelendiğini bildirdi

Okan Bayülgen'den tiyatro oyunlarına milli yas ertelemesi

Okan Bayülgen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ulusal yas kararına uyarak oyunlarımızı erteliyoruz. Yarın sabah itibarıyla Biletix'i bilgilendireceğiz." ifadesini kullandı.

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İstanbul'da "Dada Salon Kabarett" isminde açtığı mekanda farklı ekiplerin performans sergilemesine olanak sağlayan Bayülgen, burada 16 ve 17 Mayıs'ta sahnelenmesi planlanan ancak milli yas nedeniyle ertelenen "Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası" ve "Shakespeare'in Bütün Eserleri" oyunları için yeni bir tarih belirtmedi.

İsrail askerlerinin, dün Gazze sınırında, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto eden Filistinlilere ateş açması sonucu 59 kişi şehit olmuştu.

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Okan Bayülgen filistin

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