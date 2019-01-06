Okan Bayülgen: Poşetler 20 liraya satılsın

Günlerdir konuşulan ücretli poşet uygulamasına bir yorum da ünlü komedyen Okan Bayülgen'den geldi.

Poşet tartışmalarından büyük hicap duyduğunu dile getiren Bayülgen "Tüm dünyada poşet çantaları satılmakta ve böylelikle kullanımında azalma sağlanmaktadır. İnsanlar böylelikle alışveriş arabaları ve bez çantalarını yanlarına alarak alışverişe çıkmaya başladı. Ben de bu kampanyanın tamamen yanındayım.

Bugün yediğimiz balıklarla midemize plastik doldururken hatta son araştırmalarda doğaya saçılan poşet ve plastikler nedeniyle bunları sadece yemekle kalmıyor aynı zamanda o plastiği soluyoruz" dedi.

25 KURUŞA DEĞİL, 10 LİRAYA SATILSIN

Bayülgen, "Başka korkunç bir durumdan bahsedelim. Belki orta yaşlı ya da yaşlı insanlar için büyük bir sorun olmayabilir ama çocuklarımızı plastik yedirerek ve plastik solutarak büyütüyoruz ki bu gerçekten çok korkunç.

Eğer bunun yolu poşeti satmaktan geçiyorsa bari o poşeti satalım. Hatta 25, 50 kuruşa 1 liraya değil, 10, 20 liraya satalım ki insanlar bunları kullanmaktan kaçınsınlar. Bu yolla poşet kullanımını azaltalım hatta zamanla yok edelim" dedi.

