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  4. Okan Bayülgen canlı yayında kitap okudu! Okan Bayülgen ile Uykusuzlar Kulübü sosyal medyaya damga vurdu!

Okan Bayülgen canlı yayında kitap okudu! Okan Bayülgen ile Uykusuzlar Kulübü sosyal medyaya damga vurdu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2020 02:45 | Son Güncelleme

Okan Bayülgen, koronavirüs salgını günlerinde farklı formattaki yeni Uykusuzlar Kulübü programıyla seyirci karşısına çıktı. tv100'de canlı yayında ekrana gelen Uykusuzlar Kulübü'nde Okan Bayülgen kitap okudu, seyircilerle sohbet etti. Usta televizyoncunun yeni programı sosyal medyada gündem oldu.

Okan Bayülgen canlı yayında kitap okudu! Okan Bayülgen ile Uykusuzlar Kulübü sosyal medyaya damga vurdu!

tv100 ekranlarında Muhabbet Kralı ve Uykusuzlar Kulübü programlarını yapan Okan Bayülgen, herkesin evde kaldığı şu zor günlerde yepyeni bir formatla izleyicilerin karşısına çıkmaya başladı.

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Usta bir seslendirme sanatçısı ve tiyatrocu olan Okan Bayülgen uyuyamayan izleyicilerine canlı yayında kitap okudu ve sohbet etti. Okan Bayülgen'nin sunduğu Uykusuzlar Kulübü programının yeni formatı seyircilerin beğenisini kazandı. Bayülgen'in ilk programı sosyal medyada gündem oldu. Okan Bayülgen ile Uykusuzlar Kulübü, hafta için her gün canlı yayında saat 01:00'de tv100 ekranlarında olacak.

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OKAN BAYÜLGEN SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Okan Bayülgen'in canlı yayında kitap okuduğu Uykusuzlar Kulübü sosyal medyanın da gündeminde yer aldı. İşte Twitter'da Okan Bayülgen ve Uykusuzlar Kulübü hakkındaki paylaşımlardan bazıları:

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Anahtar Kelimeler:
Okan Bayülgen, tv100, uykusuzlar kulübü,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Türkiye'nin en zeki insanlarından birisidir kendisi.
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