MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Okan Bayülgen: Yeni kadro, yeni sezon

Okan Bayülgen: Yeni kadro, yeni sezon

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2020 16:30 | Son Güncelleme

Okan Bayülgen'in yazdığı, yönettiği ve oynadığı ‘Harem Kabare’ adlı oyun, geçtiğimiz akşam Trump Sahne’de izleyici ile buluştu. Okan Bayülgen oyunla ilgili konuştu.

Okan Bayülgen: Yeni kadro, yeni sezon

COVİD-19’a karşı tüm önlem ve tedbirler alınmış olarak sahnelenen sezonun ilk oyunu öncesi “Aramızdan ayrılanlar oldu. Yeni sezon, yeni kadro, yeni oyun” diyen Okan Bayülgen, tiyatro severlere “Tiyatroda hiçbir tehlike yok, rahat rahat gelebilirsiniz. Korkmanıza gerek yok aksine rahatlatıyor” dedi.

Taze hava ile iklimlendirilen 500 kişilik Trump Sahne’de seyirciler, birer sıra atlayıp üçer koltuk boş bırakarak oyunu izlediler. Girerken ateşleri ölçülen tiyatro severler, sürekli dezenfekte edilen salonda müzikali maskeli olarak izlediler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Genç tiyatrocu hayatını kaybettiGenç tiyatrocu hayatını kaybetti
Bay Yanlış dizisinin Brezilya çıkartması! Bay Yanlış dizisinin Brezilya çıkartması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Duygu'nun erkek arkadaşı hakkında mahkemeden flaş karar
Duygu'nun erkek arkadaşı hakkında mahkemeden flaş karar
Trump'tan Rusya'nın duyurduğu koronavirüs aşısı açıklaması! Müjdeyi verdi
Trump'tan Rusya'nın duyurduğu koronavirüs aşısı açıklaması! Müjdeyi verdi
Patlayıcı yüklü kamyon yola devrildi: 2 ölü
Patlayıcı yüklü kamyon yola devrildi: 2 ölü
Yunanistan, Türkiye'yi AB'ye şikayet etmişti! Flaş karar
Yunanistan, Türkiye'yi AB'ye şikayet etmişti! Flaş karar
Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü
Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü
Bir babanın en zor anı! 'Ne olur aç gözlerini'
Bir babanın en zor anı! 'Ne olur aç gözlerini'

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
O sözler tepki çeki! İnternet sitesinde sansürlendi
O sözler tepki çeki! İnternet sitesinde sansürlendi
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
4 milyon TL'lik daireyi 2 milyon TL'ye aldı
4 milyon TL'lik daireyi 2 milyon TL'ye aldı
İlk kez açıkladı! Chloe'ye para teklif etti mi?
İlk kez açıkladı! Chloe'ye para teklif etti mi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Murat Yıldırım Ramo çekimlerinde kaza geçirdi
Murat Yıldırım Ramo çekimlerinde kaza geçirdi
Genç tiyatrocu hayatını kaybetti
Genç tiyatrocu hayatını kaybetti
Serenay Sarıkaya'dan sevgilisi Cem Yılmaz’a deniz kızı pozları
Serenay 'dan Cem'e deniz kızı pozları
Ölümünün 130'uncu Yılında Van Gogh'un İzinde
Ölümünün 130'uncu Yılında Van Gogh'un İzinde
David Beckham Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi
İfşa oldu! Beckham Türk oyuncuyu Instagramdan...
Caroline Stanbury genç sevgiliyle havada karada suda aşk!
Genç sevgiliyle havada karada suda aşk!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.