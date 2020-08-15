Okan Bayülgen: Yeni kadro, yeni sezon

COVİD-19’a karşı tüm önlem ve tedbirler alınmış olarak sahnelenen sezonun ilk oyunu öncesi “Aramızdan ayrılanlar oldu. Yeni sezon, yeni kadro, yeni oyun” diyen Okan Bayülgen, tiyatro severlere “Tiyatroda hiçbir tehlike yok, rahat rahat gelebilirsiniz. Korkmanıza gerek yok aksine rahatlatıyor” dedi.

Taze hava ile iklimlendirilen 500 kişilik Trump Sahne’de seyirciler, birer sıra atlayıp üçer koltuk boş bırakarak oyunu izlediler. Girerken ateşleri ölçülen tiyatro severler, sürekli dezenfekte edilen salonda müzikali maskeli olarak izlediler.

