Okan Buruk: Arda Turan dönerse kucaklarım, kapımı açarım

Ligdeki şampiyonluk yarışında herkesin birbirine yakın olduğunu söyleyen Buruk, "Şu anda dışarıdan bakıldığında herkesin birbirine yakın olduğu ve dışarıdan seyredenlerin belki ikinci yarı için 'çok çekişmeli, herkes her şeyi yapabilir, herkesin yarışın içerisinde olduğunu' söylediği bir lig. Bunu hep söylüyorum; şu anda şampiyonluk yarışının içinde olan, bunu hayal eden birçok hoca ve futbolcu var. Bu da tabii ki bir çekişmeye yol açacak. Futbolun güzelliği; ne kadar çok takım şampiyonluk yarışının içerisinde ise o kadar çok seyirci, haber, maçlara olan ilgi demek, bu çok önemli. Tabii ki her zaman kurulan kadrolar ve harcanan paralar size şampiyonluğu getirmiyor. Önemli olan burada takım olabilmek. İlk yarı Sivasspor bu anlamda çok doğru bir takım ortamı yarattı, puan ve sonuç olarak da çok başarılı oldular. Buradan şunu anlıyoruz; yaptığınız transferlerden çok, takım olmak önemli. İkinci yarıda da takım olgusunu devam ettirebilen ve sahada performansını doğru bir şekilde ortaya koyabilen takımlar lig yarışının, şampiyonluk yarışının içerisinde olacak. Herkes şampiyon olabilir, bu sene herkesin söylediği gibi sürpriz bir şekilde şampiyonluk da çıkabilir. Bazı takımları buna uzak görsek de bütün takımların 3 puanlık sistemde birbirine yakın olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili geçen seneki Beşiktaş örneği çok net; arkadan geldi ve çok büyük puan farkı vardı ama neredeyse şampiyonluk yarışının içerisine girdi. O yüzden üst üste kazanılan seriler, maçlar her takımı şampiyonluk yarışı içerisine tekrar sokacaktır. Tabii ki özellikle şampiyonluk yarışı, Türkiye Kupası ikisi de bizim için çok önemli hedefler. Avrupa Kupası'nda tur tur giderek düşünmek gerekiyor, bu turu geçmek için elimizden gelen çabayı sarf etmemiz lazım. Sonuçta iyi bir takıma karşı oynayacağız, ilerleyen turlarda bundan daha iyi takımlar da gelebilir. Tur tur giderek düşünmek gerekiyor. Lig yarışı ve kupa yarışında iddialı olduğumuzu ve ikisinin içerisinde de olmak istediğimizi söyleyebiliriz" diye konuştu.

"FUTBOLDA HATA YAPANLAR SADECE HAKEMLER DEĞİL"

Her kötü sonuçta hakemlerin eleştirilmesinin doğru olmadığını belirten Buruk, "Her yıl daha da ileri gittiğini ve geliştiğini görüyoruz. VAR içinde de hatalar oluyor, dünyada da bu hatalar oluyor. Benim hoşuma giden; son maçımızı genç bir hakem yönetti, Süper Lig'deki ikinci maçıydı, bu benim çok hoşuma gitti. Yeni hakemler çıkartmamız lazım, onları daha güçlü, daha güvenli ortaya çıkarmamız gerekiyor. Tabii ki aksaklıklar ve hatalar oluyor. Futbolda hata yapanlar sadece hakemler değil. Biz bunu çok büyütüyoruz ve başarısızlıklarımızın arkasına sığınmak için hakemleri koyuyoruz. Bunu belki zaman zaman ben de yaptım. Her kötü giden sonuçta, her kötü giden yılda hakemlerin hedef gösterilmesini doğru bulmuyorum. Hakemlik camiası da kendisini daha iyi ortaya koymalı. Daha konsantre, maçları daha önemseyen bir yapı olmalı. Orada da genç ve yeni hakemlere çok ihtiyaç var, değişime ihtiyaç var, o da zamanla olacaktır. Genç bir hakemin, ikinci maçına çıkan hakemin ismini okuyunca çok mutlu oldum. Çok da güzel maç yönetti. İnşallah ikinci yarıda daha çok genç hakem çıkar. Bizim de onlara destek olmamız gerekiyor. Hep hakemleri konuşuyoruz ama ne teknik adamların, ne başkanların, ne futbolcuların, ne de taraftarların hatalarını konuşmuyoruz. Onların da hataları var, onların da kendisini toparlaması gerekiyor ama daha çok destek olmamız gerekiyor" diye konuştu.