Okan Buruk: Beşiktaş maçına üç puan için çıkacağız

"ARKA ARKAYA ÜÇ DEPLASMAN MAÇIMIZ VAR"

Arka arkaya üç deplasman maçına çıkacaklarına dikkat çeken Buruk, “Biri kupa iki lig olmak üzere üç deplasman maçına çıkacağız. Cezalı olan oyuncumuz Saadane Beşiktaş maçı ile geri dönüyor. Beşiktaş ile Pazartesi, kupada Sariyer ile Perşembe ve ardından yine deplasmanda Göztepe maçında Pazartesi günü karşılaşacağız. Bu süreçte geri dönen oyuncularımız olacak. Her maça aynı düşünce ile çıkıyoruz. Eksiklerimiz olmasına rağmen güçlü bir takımız. Beşiktaş’ta güçlü bir rakip. Avrupa da maçı var. Onu takip edeceğiz. Sonrasında bize karşı sahaya çıkacak on biri tahmin edeceğiz. İnşallah bu haftaki çalışmalarımızı sahaya yansıtırız. Her maça üç puan beklentisi ile çıkacağız. Rakibimizin beklentileri gibi bizimde beklentimiz var. Elbette ki güçlü bir rakibe karşı mücadele edeceğiz. En iyisini yapacağımıza inanıyorum. Oyuncularıma güveniyorum" ifadelerini kullandı.